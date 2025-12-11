Испанский лоукостер Vueling предложил в своем бортовом меню лакомства для животных. Это первое подобное предложение в Европе, сообщает агентство Reuters.

Авиакомпания позволяет своим пассажирам брать с собой домашних животных весом до 8 килограммов.

Концепцию питания для питомцев разработали совместно с бельгийским производителем кормов Edgard & Cooper. В меню будут доступны куриные батончики и кусочки говядины по цене 3,50 евро и 5,50 евро соответственно.

Путешественники с домашними животными составляют значительную часть клиентов авиакомпании, пояснили в Vueling.