Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Испанская авиакомпания добавила угощения для питомцев в бортовое меню 0 36

В мире животных
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Испанская авиакомпания добавила угощения для питомцев в бортовое меню

Испанский лоукостер Vueling предложил в своем бортовом меню лакомства для животных. Это первое подобное предложение в Европе, сообщает агентство Reuters.

 

Авиакомпания позволяет своим пассажирам брать с собой домашних животных весом до 8 килограммов.

Концепцию питания для питомцев разработали совместно с бельгийским производителем кормов Edgard & Cooper. В меню будут доступны куриные батончики и кусочки говядины по цене 3,50 евро и 5,50 евро соответственно.

Путешественники с домашними животными составляют значительную часть клиентов авиакомпании, пояснили в Vueling.

Читайте нас также:
#домашние животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как львы строят дружеские отношения
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
Изображение к статье: Может ли соль, используемая для посыпки дорожек, причинить вред собаке?
Изображение к статье: «Он улетел, но пообещал вернуться». Как долго кошка помнит своего хозяина?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Курземский скландраусис вошел в пятерку наименее популярных блюд мира. Что на первом месте?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Полиция Венгрии рекомендует выдвинуть обвинение против мэра Будапешта за организацию прайда
В мире
Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных
Изображение к статье: Какие задачи важно выполнить каждому знаку Зодиака до завершения 2025 года
Люблю!
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею во втором матче товарищеского турнира встречается со Словакией
Спорт
Изображение к статье: «flydubai» запускает прямые рейсы из Риги в Дубай
Бизнес
1
Изображение к статье: Курземский скландраусис вошел в пятерку наименее популярных блюд мира. Что на первом месте?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Полиция Венгрии рекомендует выдвинуть обвинение против мэра Будапешта за организацию прайда
В мире
Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео