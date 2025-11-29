Baltijas balss logotype
Ветеринар рассказал, почему кошек следует кормить часто 0 2247

Дата публикации: 29.11.2025
Кормить кошку один раз в день недопустимо. Эти животные могут иметь до 20 приемов пищи в сутки, включая ночные. О нюансах ухода за кошками поделился ветеринар Эдвард Вольф.

 

Ветеринар объяснил, что кошки предпочитают есть небольшими порциями в течение дня. Это обусловлено их биологическими особенностями. «Дикие кошки постоянно занимаются охотой. Эта привычка питания сохранилась и у домашних животных. У кошки может быть до 20 приемов пищи в сутки, причем они едят даже ночью. Поэтому рекомендуется оставлять корм в свободном доступе или подкармливать питомца небольшими порциями в течение дня. В этом могут помочь автокормушки», – отметил специалист. Он подчеркивает, что кормить кошку один раз в день неправильно.

Кроме того, миски для еды и воды не должны находиться рядом. «Это связано с историческими привычками: кошка сначала охотилась, а потом находила источник воды, чтобы напиться», – поясняет ветеринар.

Он также обращает внимание на то, что кошки могут быть привередливы в выборе материала для мисок. «Некоторые из них не пьют из пластиковых мисок, так как им может не нравиться запах пластика. Кошки более чувствительны. Лучше выбирать миски из керамики или стекла. Для некоторых кошек важно, чтобы их вибриссы касались воды, поэтому подойдет более плоская и широкая миска», – добавил спикер.

Эксперт напоминает, что воду для кошки следует менять ежедневно, и желательно обеспечить несколько точек с водой в квартире. «Некоторые кошки предпочитают пить из-под крана. Им свойственно пить проточную воду, так как она кажется более свежей. Для таких питомцев подойдут питьевые фонтанчики», – уточняет ветеринар.

Он также подчеркивает, что соблюдение питьевого режима крайне важно для кошек. «Если кошка с раннего возраста получает достаточное количество жидкости, это снижает риск развития заболеваний мочевыделительной системы», – объясняет эксперт.

Когтеточки – важный элемент в жизни кошек. Они могут быть вертикальными или горизонтальными, главное, чтобы они были устойчивыми.

Спикер подробно остановился на вопросе выбора кошачьего туалета. «Основная проблема, с которой владельцы кошек обращаются к зоопсихологам и ветеринарам, – это нечистоплотность животных. Это может быть связано с тем, что кошке не нравится ее туалет. Нужно иметь несколько вариантов. Лоток должен подходить кошке по размеру. Например, для маленького котенка подойдет небольшой лоток с невысокими бортиками. Когда питомец вырастет, его можно перевести на лоток большего размера. Котенок не сможет залезть в лоток с бортиками высотой 30 см, и он может справить нужду в другом месте», – пояснил ветеринар.

Он отметил, что кошка должна полностью помещаться в лоток. «Для кошки важно залезть в лоток, покрутиться там, вырыть ямку и так далее», – добавил спикер.

Лоток следует размещать в тихом месте. Чистить его нужно ежедневно, лучше всего после каждого посещения. «Не стоит ставить лоток в коридоре или в проходном месте», – отметил специалист.

Эксперт акцентировал внимание на негласном правиле: одна кошка – один лоток плюс один. «В идеале у одной кошки должно быть два лотка», – уточняет ветеринар.

Кроме того, у кошки должно быть свое место в доме, где ее никто не будет беспокоить.

#домашние животные
Редакция BB.LV
