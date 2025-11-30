Как заметил специалист, не надо считать, что если любимец плохо себя ведет, значит, обучить его не получится. Необходимо разобраться в причинах непослушания животного. Это может быть как неверно выбранная методика дрессировки, так и наличие заболеваний у любимца.

Как сказал кинолог, прежде чем приступать к воспитанию животного, надо присмотреться к его поведению, характеру и особенностям. В ряде случаев имеет смысл проконсультироваться со специалистом.

Возможно, питомец не слушает владельца, так как испытывает боль или какие-либо дискомфортные ощущения. Если поведение собаки внезапно изменилось, нужно посетить ветеринара.

Кроме того, любимец может так вести себя из-за усталости. Нужно понимать своего питомца и прислушиваться к рекомендациям ветеринаров, подытожил кинолог.