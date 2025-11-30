Baltijas balss logotype
Причины плохого поведения собак: рассказывает кинолог 0 181

В мире животных
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Причины плохого поведения собак: рассказывает кинолог

Заболевания, усталость, неправильные методы воспитания, чрезмерные нагрузки способны изменить поведение питомцев, рассказал кинолог В. Голубев.

Как заметил специалист, не надо считать, что если любимец плохо себя ведет, значит, обучить его не получится. Необходимо разобраться в причинах непослушания животного. Это может быть как неверно выбранная методика дрессировки, так и наличие заболеваний у любимца.

Как сказал кинолог, прежде чем приступать к воспитанию животного, надо присмотреться к его поведению, характеру и особенностям. В ряде случаев имеет смысл проконсультироваться со специалистом.

Возможно, питомец не слушает владельца, так как испытывает боль или какие-либо дискомфортные ощущения. Если поведение собаки внезапно изменилось, нужно посетить ветеринара.

Кроме того, любимец может так вести себя из-за усталости. Нужно понимать своего питомца и прислушиваться к рекомендациям ветеринаров, подытожил кинолог.

Читайте нас также:
#собаки #кинолог
Оставить комментарий

