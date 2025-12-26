Baltijas balss logotype
Почему динозавры достигали таких огромных размеров? 0 134

В мире животных
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему динозавры достигали таких огромных размеров?

В мезозойскую эпоху это было выгодно.

 

Процесс выработки тепла в организме прямо пропорционален его массе, то есть объему, тогда как теплоотдача зависит от площади поверхности. При увеличении размеров животного объем тела возрастает пропорционально кубу линейного размера, в то время как площадь увеличивается пропорционально квадрату, что происходит значительно медленнее.

В мезозое географическое расположение континентов и система океанских течений создавали теплый климат практически по всей планете. Таким образом, рептилии, нагреваясь в течение дня благодаря своей активности и солнечному свету, не успевали остыть ночью. Это позволяло им получать преимущества теплокровных существ, не затрачивая энергию на поддержание постоянной температуры тела. Однако это лишь одна из возможных теорий.

Интересно, что слово «диноза́вр» было введено в XIX веке британским палеонтологом Ричардом Оуэном и происходит от греческих слов δεινός — «ужасный» и σαῦρος — «ящерица, рептилия».

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
