Можно ли давать кошке молоко? 0 286

В мире животных
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли давать кошке молоко?

«Домашние коты очень любят молоко и сметану» — этот стереотип пришел из мультиков, в которых питомцы с наслаждением угощаются этими продуктами из блюдца.

Однако можно ли вообще кошкам лакомиться молочкой? На этот вопрос ответил ветеринар из США Б. Корнрайх.

Кошки — млекопитающие, первое время они кормят потомство своим молоком. Однако по мере взросления коты, как и люди, утрачивают умение переваривать содержащуюся в молоке лактозу. А молочный белок казеин и вовсе способен провоцировать аллергическую реакцию у питомцев.

Впрочем, это не значит, что коты совсем не должны употреблять молочку. Они могут угоститься небольшим количеством молока, но иногда, не на регулярной основе.

Ветеринар пояснил, что если лактоза не расщепляется, то весь молочный сахар оседает в ЖКТ животного. Там происходит его ферментация, вследствие чего выделяется газ и притягивается вода. В результате кот начинает страдать метеоризмом и диареей.

Причем угрозу представляет не сама диарея, а ее последствия для питомца. Если она продлится долго, это чревато обезвоживанием и уменьшением уровня электролитов в крови. В такой ситуации надо непременно показать животное ветеринару, подытожил специалист.

#животные #кошки #аллергия #питание #полезно знать #молоко #здоровье
