Nauris

Имя Наурис имеет балтийские и латышские корни. Оно относится к латышской традиции именования и имеет более «природное» происхождение.

Имя Наурис символизируя стойкость, долголетие, силу и связь с природой.

Наурис — это имя, которое часто ассоциируется с силой природы, природной устойчивостью и выносливостью. Оно характеризует своего носителя как человека, который может стойко переносить жизненные трудности, оставаться сильным и верным своим корням.

Мужчины с таким именем часто независимы, уверены в себе и спокойны, но при необходимости могут проявить силу и решимость.

  • Цвет: Зеленый
  • Камень: Малахит

