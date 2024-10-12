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Выявлены новые факты о гражданине Латвии, служившем в армии РФ; он воевал и на Украине 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.10.2024
BB.LV
Выявлены новые факты о гражданине Латвии, служившем в армии РФ; он воевал и на Украине

Задержанный на этой неделе в Шкилбени гражданин Латвии не только служил в российской армии, но и участвовал в боевых действиях на Украине, подтвердила Служба государственной безопасности (СГБ).

Первоначально в отношении человека СГБ возбудила уголовный процесс за нарушение запрета на службу в Вооруженных Силах РФ, что предусмотрено Законом о национальной безопасности.

В ходе следствия СГБ установила, что человек не только служил в вооруженных силах РФ, но и участвовал в боевых действиях на Украине. В связи с этим в СГБ приняли решение дополнительно квалифицировать деятельность лица в рамках уголовного процесса в соответствии со статьей Уголовного закона, а именно как активное незаконное участие в вооруженном конфликте, происходящем за пределами территории Латвии, - заявили в службе.

На данный момент мужчина содержится под стражей.

Как сообщалось, 7 октября в Шкилбенской волости пограничники задержали гражданина Латвии, который незаконно пересек государственную границу с российской стороны.

Программа Латвийского телевидения «Панорама» сообщила на этой неделе, что у СГБ пока нет оснований полагать, что задержанный был связан с российскими спецслужбами или был отправлен в Латвию для проведения каких-либо провокаций или диверсий. Он якобы покинул службу в России по собственной инициативе.

#война рф и украины #криминал
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    12-го октября

    Извините пожалуйста, это латвийские спецслужбы настолько "не профессиональные" или это тупейшая пропаганда? Поясняю: житель Латвии служит в войсках РФ, воюет против нацистов в Украине, и друг, ни с того ни с сего, решает вернуться в Латвию. Вам самим не смешно от этой сказки?!

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