Выявлены новые факты о гражданине Латвии, служившем в армии РФ; он воевал и на Украине

Задержанный на этой неделе в Шкилбени гражданин Латвии не только служил в российской армии, но и участвовал в боевых действиях на Украине, подтвердила Служба государственной безопасности (СГБ).

Первоначально в отношении человека СГБ возбудила уголовный процесс за нарушение запрета на службу в Вооруженных Силах РФ, что предусмотрено Законом о национальной безопасности.

В ходе следствия СГБ установила, что человек не только служил в вооруженных силах РФ, но и участвовал в боевых действиях на Украине. В связи с этим в СГБ приняли решение дополнительно квалифицировать деятельность лица в рамках уголовного процесса в соответствии со статьей Уголовного закона, а именно как активное незаконное участие в вооруженном конфликте, происходящем за пределами территории Латвии, - заявили в службе.

На данный момент мужчина содержится под стражей.

Как сообщалось, 7 октября в Шкилбенской волости пограничники задержали гражданина Латвии, который незаконно пересек государственную границу с российской стороны.

Программа Латвийского телевидения «Панорама» сообщила на этой неделе, что у СГБ пока нет оснований полагать, что задержанный был связан с российскими спецслужбами или был отправлен в Латвию для проведения каких-либо провокаций или диверсий. Он якобы покинул службу в России по собственной инициативе.