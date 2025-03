Your browser does not support the video tag.

Гигантская надпись в Берги на въезде в Ригу не выдержала порыва ветра – буква G рухнула, сообщают очевидцы. В Рижской думе подтвердили, что во время шторма буква G упала с постамента. Городские чиновники пообещали провести оценку состояния объекта и принять решение о необходимых ремонтных работах. Сколько потребуются на это время, в думе не сообщили. Муниципалитет призывает до проведения более детального осмотра не залазить на буквы, не собираться рядом и не фотографироваться на месте происшествия. В настоящее время место ограждено ленточками. Прошедшая буря, вызвавшая многочисленные разрушения в Риге, не помешала планам руководства столицы отправиться за счет налогоплательщиков в Японию. Там, мэр Риги Кирсис и его заместительница намерены сходить в зоопарк и посмотреть на слониху. Тем временем, падение гигантской буквы вызвало оживление в социальных сетях. Вот, некоторые комментарии: На Каменном мосту тоже грустное зрелище, потому что вместо государственных флажков остались только клочья.

Символическое событие.

Можно будет миллионы впихнуть, чтобы поставить на место и подремонтировать.

История успеха отцов города.

Не хочется даже думать, во сколько тысяч обойдется вернуть букву на место, снова кто-то сможет деньги запихнуть себе в карман.

