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«Г» упало: на въезде в столицу Латвии надпись RĪGA превратилась в RĪA 4

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.11.2024
BB.LV

Гигантская надпись в Берги на въезде в Ригу не выдержала порыва ветра – буква G рухнула, сообщают очевидцы.

В Рижской думе подтвердили, что во время шторма буква G упала с постамента.

Городские чиновники пообещали провести оценку состояния объекта и принять решение о необходимых ремонтных работах. Сколько потребуются на это время, в думе не сообщили.

Муниципалитет призывает до проведения более детального осмотра не залазить на буквы, не собираться рядом и не фотографироваться на месте происшествия. В настоящее время место ограждено ленточками.

Прошедшая буря, вызвавшая многочисленные разрушения в Риге, не помешала планам руководства столицы отправиться за счет налогоплательщиков в Японию. Там, мэр Риги Кирсис и его заместительница намерены сходить в зоопарк и посмотреть на слониху.

Тем временем, падение гигантской буквы вызвало оживление в социальных сетях. Вот, некоторые комментарии:

  • На Каменном мосту тоже грустное зрелище, потому что вместо государственных флажков остались только клочья.

  • Символическое событие.

  • Можно будет миллионы впихнуть, чтобы поставить на место и подремонтировать.

  • История успеха отцов города.

  • Не хочется даже думать, во сколько тысяч обойдется вернуть букву на место, снова кто-то сможет деньги запихнуть себе в карман.

#рига #буря
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Комментарии (4)

  • Д
    Дед
    2-го ноября

    Латыши доуправлялись Ригой, даже буквы стали падать.

    20
    3
  • JB
    Janis Berzin
    Дед
    3-го ноября

    Ветки на деревьях и крыши на домах тоже латыши посрывали?

    0
    0
  • MiU
    Made in USSR
    2-го ноября

    "Как вы яхту назовёте, Так она и поплывёт." (с) И Фрейда не надо...

    15
    2
  • MiU
    Made in USSR
    2-го ноября

    "Сколько потребуЮтся на это время", "не заЛАЗИить на буквы" (это цитаты с сохранённой орфографией) Мне обидно. Мне - человеку, имевшему четвёрку по русскому языку в школке, это обидно. Как должно быть обидно тем, кто был отличником. :-) Ну, а про Чехова-Толстого я вообще промолчу.

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