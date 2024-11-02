Гигантская надпись в Берги на въезде в Ригу не выдержала порыва ветра – буква G рухнула, сообщают очевидцы.
В Рижской думе подтвердили, что во время шторма буква G упала с постамента.
Городские чиновники пообещали провести оценку состояния объекта и принять решение о необходимых ремонтных работах. Сколько потребуются на это время, в думе не сообщили.
Муниципалитет призывает до проведения более детального осмотра не залазить на буквы, не собираться рядом и не фотографироваться на месте происшествия. В настоящее время место ограждено ленточками.
Прошедшая буря, вызвавшая многочисленные разрушения в Риге, не помешала планам руководства столицы отправиться за счет налогоплательщиков в Японию. Там, мэр Риги Кирсис и его заместительница намерены сходить в зоопарк и посмотреть на слониху.
Тем временем, падение гигантской буквы вызвало оживление в социальных сетях. Вот, некоторые комментарии:
-
На Каменном мосту тоже грустное зрелище, потому что вместо государственных флажков остались только клочья.
-
Символическое событие.
-
Можно будет миллионы впихнуть, чтобы поставить на место и подремонтировать.
-
История успеха отцов города.
-
Не хочется даже думать, во сколько тысяч обойдется вернуть букву на место, снова кто-то сможет деньги запихнуть себе в карман.
Комментарии (4)
Оставить комментарий