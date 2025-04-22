Спасение в пять этапов: в правительстве встревожены дальнейшей судьбой airBaltic

Если в прежние годы правительство как держатель государственных долей капитала airBaltic видело главной целью авиакомпании закрепление позиций в авиаиндустрии региона, расширение авиамаршрутов и увеличение пассажиропотока, то теперь приоритеты стали более прагматичными.

Устали дотировать

Впервые airBaltic ставится задача — обеспечить рентабельность. То есть перейти на сугубо коммерческие принципы работы и таким образом сделать авиакомпанию прибыльной.

Понятно, что кабмин больше не может мириться с ситуацией, когда национальная авиакомпания ежегодно плодит убытки и фактически вынуждает власти дотировать авиакомпанию, чтобы предотвратить ее неплатежеспособность. Напомним, что минувший год airBaltic закончила с убытками в размере 118 миллионов евро. Это стало последней каплей даже для очень терпеливого правительства — своего поста лишился многолетний председатель правления airBaltic Мартин Гаусс.

Зачистка Гаусса дала старт операции спасения авиакомпании. Она состоит из пяти основных этапов.

Этап первый — поиск путем международного конкурса нового руководителя airBaltic, что должно повысить доверие к airBaltic у потенциальных инвесторов.

Этап второй — утверждение уже новым шефом airBaltic стратегии развития авиакомпании, в основе которой и будет обеспечение рентабельности этого предприятия, то есть повышение ликвидности airBaltic.

А точно купят?

Этап третий — вывод акций авиакомпании на биржу в рамках так называемого первичного публичного предложения (IPO). Это все должно состояться еще этим летом.

Если же все–таки вывод акций не произойдет или произойдет, но закончится провалом (никто из крупных инвесторов не захочет вкладываться в акции airBaltic), то это, как предупредили в Минфине, может очень больно ударить по госбюджету–2026: в этом случае вкладываться в авиакомпанию придется государству — со всеми вытекающими отсюда последствиями (ростом бюджетного дефицита и т. п.).

Этап четвертый — сокращение ненужных расходов и введение режима экономии, дабы в кратчайшие сроки обеспечить работу авиакомпании без финансовых потерь.

airBaltic грозит расчлененка?

Этап пятый — возможная реструктуризации авиакомпании. Пессимистически настроенные эксперты уверены, что может произойти разделение авиакомпании на две части. В любом случае получить, особенно в нынешней геополитической ситуации, за счет вывода акций на биржу необходимые для спасения airBaltic порядка 600 миллионов будет ой как непросто. И если не удастся, то возможны совершенно различные жесткие решения, включая и раздел авиакомпании.

Поясним: 600 миллионов необходимы, чтобы перекредитоваться и тем самым избавиться от невыгодного кредита (с астрономическими процентами), погасить убытки и обеспечить ликвидность предприятия.

Отметим, что государству тотально не везет с двумя мега–проектами — airBaltic и Rail Baltica. На развитие airBaltic и софинансирование реализации Rail Baltica у государства денег нет. Если за счет сокращения расходной части бюджета и появятся лишние средства, то они будут направлены на два главных приоритета правительства — оборону и демографию.