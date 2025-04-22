Глава Банка Латвии знает, что срочно необходимо делать Европе

В Европе необходимо срочно принять давно откладываемые политические решения для создания единого рынка капитала и банковского союза, поскольку главная проблема Европы — не нехватка денег, а отсутствие единого финансового рынка, который позволил бы направить ресурсы в нужные отрасли, заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, пишет LETA.

Он пояснил, что инфляция потребительских цен в еврозоне продолжает снижаться, в марте достигнув уровня 2,2%. Инфляция цен на товары осталась на уровне 0,6%, а на услуги снизилась до 3,5%. По словам Казакса, экономика еврозоны остаётся слабой. Несмотря на сильный рынок труда и низкий уровень безработицы, ситуация постепенно охлаждается, темпы роста зарплат замедляются, что ослабляет давление на цены в будущем.

С начала марта курс евро к доллару США укрепился почти на 10%, что со временем снизит цены на импорт, отметил Казакс, добавив, что динамика инфляции в целом соответствует прогнозам ЕЦБ. Инфляция приближается к целевому уровню в 2%, и это позволило Совету ЕЦБ на прошлой неделе уже в седьмой раз подряд снизить ставку по депозитам на 0,25 процентного пункта — до 2,25%.

По словам Казакса, снижение ставок оказывает поддержку заёмщикам, стимулируя потребление и инвестиции.

"К сожалению, неопределённость в мировой экономике возросла, и основная причина — тарифные войны. Это сдерживает торговлю, потребление и инвестиции, тормозит экономический рост по всему миру", — подчеркнул Казакс.

По его словам, текущие прогнозы для еврозоны по-прежнему предполагают рост примерно на 1% в этом году, однако это очень медленно, а риски — явно нисходящие. Рецессия пока не является базовым сценарием, но с учётом масштабных геополитических и торговых изменений её вероятность высока.

Казакс указал, что влияние на экономику проявляется с запозданием, тогда как финансовые рынки реагируют мгновенно. Эпицентр колебаний находится в США, где в последние недели рынки пережили настоящие "американские горки".

"До сих пор рынки в целом были устойчивыми, но столь резкие и длительные колебания цен оставляют долгосрочные негативные последствия. Финансовые рынки чрезвычайно сложны, финансовые инструменты тесно взаимосвязаны, и эти связи трудно выявить, поэтому сейчас основную озабоченность вызывает риск финансового кризиса", — пояснил он.

По словам главы Банка Латвии, развитие последних событий показывает, что неопределённость — не побочный эффект политики, а сознательный выбор со стороны США. Это означает множество возможных сценариев развития, причём вероятность их реализации близка к базовому сценарию.

"В такой ситуации экономика может довольно легко ‘перепрыгнуть с одного пути на другой’ и пойти в совершенно ином направлении. Задача европейских политиков — свести к минимуму вероятность негативных сценариев и усилить устойчивость экономики, способствуя реализации благоприятного сценария", — отметил Казакс, подчеркнув важность продолжения переговоров с США и деэскалации тарифных войн.

Он также подчеркнул необходимость инвестиций в безопасность Европы, усиления оборонной промышленности и поддержки Украины. Чем быстрее это будет сделано, тем быстрее укрепится уверенность в безопасности, и тем скорее сработает стимулирующий эффект фискальной политики на экономику.

"Крайне важно незамедлительно создать единый рынок услуг во всей Европе, а также принять давно откладываемые политические решения для формирования эффективного и жизнеспособного европейского рынка капитала и банковского союза", — заявил Казакс, добавив, что именно отсутствие единого финансового рынка мешает эффективно направлять имеющиеся ресурсы в экономику.

Он заключил, что такие решительные шаги позволили бы укрепить устойчивость экономики Европы, способствовать её росту и снизить уязвимость перед внешними шоками.

"Важно действовать, а не тянуть время. Все эти факторы влияют на монетарную политику. Неопределённость остаётся высокой. Бежать впереди повозки — неразумно, если не знаешь, по какой дороге она поедет на перекрёстке. Поэтому, как и раньше, в Совете ЕЦБ мы будем принимать решения от заседания к заседанию, внимательно следя за широким кругом экономических индикаторов. Наша задача — инфляция на уровне 2% в среднесрочной перспективе", — подчеркнул Казакс.