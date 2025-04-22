Baltijas balss logotype

Раскрыта схема с тысячами битых машин: латвийских жуликов возглавлял литовский 4 1865

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.04.2025
BB.LV
Раскрыта схема с тысячами битых машин: латвийских жуликов возглавлял литовский
ФОТО: пресс-фото

В канун пасхальных выходных Европол сообщил: раскрыта международная преступная организация, которая занималась контрабандой десятков тысяч опасных аварийных автомобилей из США в Европу.

Схема представляла серьезную опасность для безопасности европейских покупателей, которые по незнанию покупали аварийные авто по высокой цене, поскольку машины выдавали за абсолютно неповрежденные, поясняет Европол.

Аресты и обыски

Эта группа была основана в 2020 году, ее возглавлял гражданин Литвы, который был задержан, сообщил Европол.

Всего были арестованы 10 подозреваемых. Кроме того, для допроса были задержаны еще 18 подозреваемых, все граждане Литвы. Имеются также ключевые подозреваемые с российским гражданством.

Только из Литвы было продано 16 500 автомобилей за 144 миллиона евро. Согласно подсчетам налоговиков, ущерб, нанесенный группировкой, может составлять минимум 31 млн евро — речь идет о неуплаченном НДС и таможенных пошлинах. Были арестованы счета, 116 автомобилей стоимостью 2,3 млн евро и полмиллиона евро наличными и ценными вещами.

Расследование под кодовым названием Nimmersatt проводили в разных странах: США, России, Канаде, Венгрии, Ирландии, Великобритании и 11 странах ЕС. Кроме того, 15–16 апреля операции были проведены в Болгарии, Эстонии, Германии, Венгрии, Латвии, Литве, Нидерландах, Португалии, Румынии и Испании.

Как это работало

Преступные организации пользуются американским рынком битых автомобилей. Нередко такие авто страховые компании продают за границей или сдают на металлолом. Члены преступной группировки на аукционах покупали большое количество битых машин, а потом отправляли их в ЕС, поясняет Европол.

При доставке авто использовались поддельные документы. С помощью сети фиктивных компаний подделывались счета–фактуры, чтобы скрыть происхождение машин. Автомобили доставляли через разные порты: Антверпен (Бельгия), Бременхафен (Германия), Клайпеду (Литва) и Роттердам (Нидерланды).

Чтобы избежать уплаты налогов, преступники предоставляли подложные счета–фактуры, в которых декларировали меньшую стоимость.

Затем машины везли в Литву и ремонтировали. Однако, согласно имеющимся данным, ремонт был косметическим, чтобы машины выглядели как новые и получили технический сертификат.

Потом их продавали в Германии и других странах ЕС, выдавая за небитые или профессионально отремонтированные. Менее ценные машины продавали в восточные страны.

Согласно данным расследования, в Германии машины продавали торговцы, связанные с преступной организацией. Обманом применяли заниженный НДС.

Как считает следствие, члены преступной группировки в Литве пользовались местными компаниями для отмывания денег. При этом литовцы также использовали болгарские, эстонские, венгерские, латвийские, литовские, нидерландские и румынские компании, чтобы скрыть реальный оборот от продажи этих авто.

Читайте нас также:
#интерпол #аресты #преступление
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
17
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го апреля

    Уважаемая редакция! Клоунов в Латвии хватает и без того придурка, который пачкает в комментариях. Нельзя ли принять меры и забанить идиота?

    7
    2
  • ЁП
    Ёхн Пёхн
    22-го апреля

    "Имеются также ключевые подозреваемые с российским гражданством" -> ну как же Россию не упомянуть...:)))

    32
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
Из зала суда: у латвийской контрабанды — голливудский размах и фантазия
Из зала суда: у латвийской контрабанды — голливудский размах и фантазия
В первом полугодии мошенники выудили у клиентов банков на 43,3% меньше
В первом полугодии мошенники выудили у клиентов банков на 43,3% меньше
Рижанин взбунтовался против муниципалов: выбито стекло в полицейском автомобиле
Фото муниципальной полиции. Эксклюзив!
В суд передано дело против преподавателя скрипки о сексуальном насилии над ученицей
В суд передано дело против преподавателя скрипки о сексуальном насилии над ученицей 399
На месте крушения борта Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, 27 декабря 2024 года. Иконка видео
Международный суд разберет уничтожение гражданского лайнера Азербайджана ПВО РФ 2 413
220 мигрантов «атаковали» границу Латвии со стороны Беларуси
220 мигрантов «атаковали» границу Латвии со стороны Беларуси 536
Злоумышленники напали на старушку, снимавшую деньги из банкомата
Злоумышленники напали на старушку, снимавшую деньги из банкомата 1 874

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 5
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 8
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 28
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 35
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 50
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 82
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 5
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 8
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 28

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео