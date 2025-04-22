Раскрыта схема с тысячами битых машин: латвийских жуликов возглавлял литовский

В канун пасхальных выходных Европол сообщил: раскрыта международная преступная организация, которая занималась контрабандой десятков тысяч опасных аварийных автомобилей из США в Европу.

Схема представляла серьезную опасность для безопасности европейских покупателей, которые по незнанию покупали аварийные авто по высокой цене, поскольку машины выдавали за абсолютно неповрежденные, поясняет Европол.

Аресты и обыски

Эта группа была основана в 2020 году, ее возглавлял гражданин Литвы, который был задержан, сообщил Европол.

Всего были арестованы 10 подозреваемых. Кроме того, для допроса были задержаны еще 18 подозреваемых, все граждане Литвы. Имеются также ключевые подозреваемые с российским гражданством.

Только из Литвы было продано 16 500 автомобилей за 144 миллиона евро. Согласно подсчетам налоговиков, ущерб, нанесенный группировкой, может составлять минимум 31 млн евро — речь идет о неуплаченном НДС и таможенных пошлинах. Были арестованы счета, 116 автомобилей стоимостью 2,3 млн евро и полмиллиона евро наличными и ценными вещами.

Расследование под кодовым названием Nimmersatt проводили в разных странах: США, России, Канаде, Венгрии, Ирландии, Великобритании и 11 странах ЕС. Кроме того, 15–16 апреля операции были проведены в Болгарии, Эстонии, Германии, Венгрии, Латвии, Литве, Нидерландах, Португалии, Румынии и Испании.

Как это работало

Преступные организации пользуются американским рынком битых автомобилей. Нередко такие авто страховые компании продают за границей или сдают на металлолом. Члены преступной группировки на аукционах покупали большое количество битых машин, а потом отправляли их в ЕС, поясняет Европол.

При доставке авто использовались поддельные документы. С помощью сети фиктивных компаний подделывались счета–фактуры, чтобы скрыть происхождение машин. Автомобили доставляли через разные порты: Антверпен (Бельгия), Бременхафен (Германия), Клайпеду (Литва) и Роттердам (Нидерланды).

Чтобы избежать уплаты налогов, преступники предоставляли подложные счета–фактуры, в которых декларировали меньшую стоимость.

Затем машины везли в Литву и ремонтировали. Однако, согласно имеющимся данным, ремонт был косметическим, чтобы машины выглядели как новые и получили технический сертификат.

Потом их продавали в Германии и других странах ЕС, выдавая за небитые или профессионально отремонтированные. Менее ценные машины продавали в восточные страны.

Согласно данным расследования, в Германии машины продавали торговцы, связанные с преступной организацией. Обманом применяли заниженный НДС.

Как считает следствие, члены преступной группировки в Литве пользовались местными компаниями для отмывания денег. При этом литовцы также использовали болгарские, эстонские, венгерские, латвийские, литовские, нидерландские и румынские компании, чтобы скрыть реальный оборот от продажи этих авто.