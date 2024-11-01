Мэр Риги с заместительницей летят в Японию - пойдут в зоопарк посмотреть на слониху

Дружба между городами началась еще в советские времена, но оказалась крепче, чем советские памятники в Риге. Памятников нет, а поездки в Японию сохранились.

В этом году исполняется 50 лет сотрудничества Риги с японским городом-побратимом Кобе. Для участия в праздничных мероприятиях и переговорах в этот японский город отправляется делегация столичного муниципалитета, которую возглавил сам мэр Вилнис Кирсис.

В составе делегации и его зам - Линда Озола, которая считается ответственной за безопасность в Риге. Как раз сейчас оставшиеся дома депутаты пытаются лишить ее должности (и зарплаты).

Наряду с переговорами и участием в бизнес-форуме, руководители Риги посетят и местный зоопарк, чтобы навести слониху Зузу, которая в свое время была подарена Рижским зоопарком зоопарку в Кобе.