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Мэр Риги с заместительницей летят в Японию - пойдут в зоопарк посмотреть на слониху 2

Наша Латвия
Дата публикации: 01.11.2024
BB.LV
Мэр Риги с заместительницей летят в Японию - пойдут в зоопарк посмотреть на слониху

Столичные думцы отправляются в дальнюю поездку, чтобы достойно отметить полувековой юбилей дружбы Риги с городом Кобе.

Дружба между городами началась еще в советские времена, но оказалась крепче, чем советские памятники в Риге. Памятников нет, а поездки в Японию сохранились.

В этом году исполняется 50 лет сотрудничества Риги с японским городом-побратимом Кобе. Для участия в праздничных мероприятиях и переговорах в этот японский город отправляется делегация столичного муниципалитета, которую возглавил сам мэр Вилнис Кирсис.

В составе делегации и его зам - Линда Озола, которая считается ответственной за безопасность в Риге. Как раз сейчас оставшиеся дома депутаты пытаются лишить ее должности (и зарплаты).

Наряду с переговорами и участием в бизнес-форуме, руководители Риги посетят и местный зоопарк, чтобы навести слониху Зузу, которая в свое время была подарена Рижским зоопарком зоопарку в Кобе.

Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    3-го ноября

    А чего и это правильно. Дети пусть мрут от того, что не могут попасть к врачу, про стариков я вообще молчу. Умерли, так и пенсии платить не надо, а вот мэру Риги, когда у него в городе даже буквы свалились, нужно съездить в Японию слона посмотреть за наши деньги. Предлагаю выставить ему счет за поездку, если не будет у города экономической пользы от поездки.

    54
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го ноября

    Один "зоопарк" полетит в другой зоопарк. За деньги налогоплательщиков вывести слона. Опять коммерческими перелетами?!

    137
    7

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