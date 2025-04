В прошлом году ирландская авиакомпания вынуждена была перенаправить рейс из-за хулиганского поведения пьяного пассажира, против него подали иск на 15 тысяч евро. Ryanair требует от Евросоюза запретить пассажирам пить слишком много перед посадкой на рейс. Ирландская бюджетная авиакомпания считает, что это поможет справиться с растущей проблемой деструктивного поведения на борту.

"Властям ЕС пора принять меры по ограничению продажи алкоголя в аэропортах, - говорится в заявлении авиакомпании. - Мы не понимаем, почему пассажиры в аэропортах не могут ограничиться двумя алкогольными напитками (используя посадочный талон точно так же, как они ограничивают продажи в магазинах Duty Free), ведь это привело бы к более безопасному и качественному поведению пассажиров на борту самолетов и более безопасному путешествию для пассажиров и экипажей по всей Европе".

Ранее Ryanair подала иск на 15 000 евро против пассажира, из-за поведения которого в апреле 2024 года был отменен рейс. Бюджетная авиакомпания утверждает, что "непростительное поведение" этого пассажира на рейсе из Дублина на Лансароте было настолько деструктивным, что вынудило перенаправить самолет в Порту (Португалия) для обеспечения безопасности, где пришлось оплатить ночлег членам экипажа и более чем 160 пассажирам.

Алкоголь уже ограничен на рейсах

Ryanair отметила, что она и другие авиакомпании уже ограничивают продажу алкоголя в полете, но заявила, что пассажиры могут употреблять спиртные напитки в аэропортах перед посадкой, особенно во время задержек рейсов, без подобных ограничений.

Авиационные агентства давно выражают обеспокоенность по поводу подобных инцидентов в полете, особенно тех, которые приводят к насилию по отношению к другим пассажирам на борту, словесным оскорблениям, домогательствам или курению.

Каковы финансовые затраты на перенаправление самолета?

Авиакомпания Ryanair опубликовала подробную информацию о расходах, понесенных после того, как в апреле 2024 года из-за дебошира-пассажира пришлось перенаправить рейс.

Более 160 пассажиров и шесть членов экипажа были вынуждены остаться на ночь в аэропорту Порту, чтобы на следующий день вылететь на Лансароте.

Авиакомпании также пришлось предоставить дополнительный самолет и экипаж для выполнения отложенного обратного рейса с Лансароте в Дублин.

Наибольшие расходы в размере 7 000 евро были связаны с ночлегом и питанием пассажиров и экипажа, 2 500 евро составили сборы за посадку и обслуживание в аэропорту, 1 800 евро - расходы на замену экипажа, 2 500 евро - судебные издержки в Португалии, 800 евро - перерасход топлива и 750 евро - потеря продаж в полете.

Деструктивное поведение на рейсах растет

Несмотря на то что сообщения о недисциплинированных пассажирах в самолетах все еще редки, в последнее время их число растет.

Агентство авиационной безопасности Евросоюза отмечает, что с 2020 года в Европе увеличилось "как количество, так и серьезность инцидентов".

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, в 2023 году на каждые 480 рейсов приходилось по одному инциденту, связанному с нарушением безопасности. Это данные, полученные из более чем 24 500 сообщений и от 50 операторов по всему миру. Это больше, чем один на каждые 568 рейсов в 2022 году.

Сколько из этих инцидентов было связано с алкоголем, выяснить сразу не удалось. Однако среди усилий, направленных на предотвращение деструктивного поведения в полете в целом, IATA и другие авиационные группы ранее подчеркивали важность ответственного подхода к подаче алкоголя, недопущения на борт самолета пассажиров в состоянии алкогольного опьянения и участия в дополнительных инициативах по безопасности, таких как "One Too Many" в Великобритании.

Тем временем в США Федеральное управление гражданской авиации сообщило, что в прошлом году оно получило 2 102 сообщения об инцидентах с недисциплинированными пассажирами, в результате чего было наложено штрафов на сумму 7,5 миллионов долларов (7,3 миллионов евро). Это количество инцидентов увеличилось на 1 процент по сравнению с 2023 годом, но все еще значительно ниже пикового показателя 2021 года, который составил 5 973.