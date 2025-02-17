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«Черный список» пополнился: реинкарнации Юры Шатунова запрещено ступать на территорию Латвии 4

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.02.2025
BB.LV
Юра Шатунов и Иона Ионица.

Юра Шатунов и Иона Ионица.

Глава МИДа Латвии внесла в «черный список» гражданина Румынии Иона Ионицу, который очень похоже на оригинал исполняет песни покойного солиста группы «Ласковый май».

«На основании статьи 61 (2) Закона об иммиграции я приняла решение включить Иона Ионицу в список нежелательных для Латвии лиц, запретив ему въезд в Латвию на неопределенный срок», сообщила министр иностранных дел Байба Браже.

Эта статья закона устанавливает, что вопрос о включении иностранца в «чёрный список» может быть рассмотрен, если компетентные государственные органы имеют основания полагать, что иностранец представляет угрозу государственной безопасности, общественному порядку или, прибыв в Латвию, может помешать досудебному расследованию или работе правоохранительных органов в раскрытии преступления.

Кто таков это румын, которого запретила лично министр Браже? На самом деле Ион Ионица – молдаванин, который получил паспорт гражданина Румынии. Он в марте собирался спеть песни в Латвии.

По мнению критиков, Ионица не только поразительно внешне похож на Юрия Шатунова, но и обладает голосом, уникальной манерой и харизмой, которые были присущи легендарному певцу.

Судьба Иона во многом схожа с судьбой Юры. Ион вырос без отца, а его мать ушла из жизни после продолжительной болезни, когда он был еще молод. Эти трудности закалили его характер и научили бороться за свое место под солнцем.

Теперь будет бороться за пределами территории Латвийской Республики.

#черный список #байба браже
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Комментарии (4)

  • ЕА
    Евгений Агапий
    18-го февраля

    хочется спросить известной фразой - "вы что там курите?". старушка явно сходит с ума

    34
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    18-го февраля

    обезъяна чичичи вновь отложила кирпичи...🙄 хз что творится в её галлюцинирующей башке.

    25
    0
  • Д
    Дед
    17-го февраля

    А этот то, что сделал свободной и независимой Латвии или Бражке лично? Неужели, в Белых розах была зашифрована нелюбовь к Украине и " демократическим" ценностям свободного мира. Какой бред! Чем занимается тот, кому с моих налогов платится зряплата в разы больше моей!

    92
    1
  • JL
    Janina LV
    17-го февраля

    В ТГ каналах несколько недель обратно, прошла информация, что представители соседей занесли денег чтобы певцу из Молдавии Иону Ионицу закрыли возможность зарабатывать денег в ЕС. Как было рассказано, что идет разборка между Андреем Разиным и продюсером Ионицы, который наживается на Шатунове. А Разин идет побоку. Судебное разбирательство, это долго и кто будет слушать продюсера из РФ.

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