Глава МИДа Латвии внесла в «черный список» гражданина Румынии Иона Ионицу, который очень похоже на оригинал исполняет песни покойного солиста группы «Ласковый май».

«На основании статьи 61 (2) Закона об иммиграции я приняла решение включить Иона Ионицу в список нежелательных для Латвии лиц, запретив ему въезд в Латвию на неопределенный срок», сообщила министр иностранных дел Байба Браже.

Эта статья закона устанавливает, что вопрос о включении иностранца в «чёрный список» может быть рассмотрен, если компетентные государственные органы имеют основания полагать, что иностранец представляет угрозу государственной безопасности, общественному порядку или, прибыв в Латвию, может помешать досудебному расследованию или работе правоохранительных органов в раскрытии преступления.

Pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, esmu lēmusi iekļaut Jonicu Jonu (Ion Iontia) Latvijai nevēlamo personu sarakstā, nosakot liegumu ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku. — Baiba Braže (@Braze_Baiba) February 17, 2025

Кто таков это румын, которого запретила лично министр Браже? На самом деле Ион Ионица – молдаванин, который получил паспорт гражданина Румынии. Он в марте собирался спеть песни в Латвии.

По мнению критиков, Ионица не только поразительно внешне похож на Юрия Шатунова, но и обладает голосом, уникальной манерой и харизмой, которые были присущи легендарному певцу.

Судьба Иона во многом схожа с судьбой Юры. Ион вырос без отца, а его мать ушла из жизни после продолжительной болезни, когда он был еще молод. Эти трудности закалили его характер и научили бороться за свое место под солнцем.

Теперь будет бороться за пределами территории Латвийской Республики.