Люди не прислушиваются к призывам спасателей не выходить на лёд

Несмотря на неоднократные призывы спасателей не выходить на лёд водоёмов, в выходные поступило несколько вызовов о людях, проигнорировавших эти предупреждения, сообщает LETA.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, вызовы поступали из Риги, Лиепаи, Екабпилса, Гробини, Саласпилса и Валмиеры – на лёд водоёмов выходили как дети, так и взрослые.

В большинстве случаев люди покидали лёд ещё до прибытия спасателей или убегали при подъезде оперативного транспорта.

В ситуациях, когда на льду встречали детей, спасатели напоминали им об опасности и призывали больше не выходить на замёрзшие водоёмы, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и здоровье.

Служба ещё раз напоминает, что нахождение на льду в данный момент крайне опасно. Специалисты поясняют, что лёд на водоёмах не образуется равномерно – он может быть толще у берегов, но тоньше дальше от них, что создаёт у людей ложное впечатление о его прочности.

Спасатели призывают жителей проявлять ответственность, не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также не оставаться равнодушными, если они видят детей или подростков, катающихся по неустойчивому льду.

Кроме того, спасатели призывают родителей поговорить с детьми о том, что в нынешних условиях выходить на лёд опасно.

Если же замечено, что люди зашли слишком далеко от берега или кто-то провалился под лёд, следует немедленно звонить по номеру 112.