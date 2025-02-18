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СГБ задержала человека, прославлявшего в «TikTok» военные преступления России 3

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.02.2025
BB.LV
СГБ задержала человека, прославлявшего в «TikTok» военные преступления России

13 февраля Служба государственной безопасности (СГБ) задержала человека, регулярно публиковавшего на платформе "TikTok" видеоматериалы, в которых выражается поддержка военным преступлениям России в Украине, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

В ходе мониторинга информационного пространства СГБ установила, что этот человек создал в "TikTok" несколько аккаунтов, на которых регулярно публиковал видеоматериалы с открытой поддержкой военной агрессии России против Украины.

Изучив аккаунты данного пользователя в "TikTok", СГБ пришла к выводу, что он целенаправленно и систематически распространял материалы российской военной пропаганды среди неограниченного круга лиц.

В качестве меры пресечения к подозреваемому применено заключение под стражу. СГБ возбудила против него уголовный процесс по факту публичного прославления и оправдания геноцида, преступлений против человечества, преступлений против мира и военных преступлений.

#сгб
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Комментарии (3)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го февраля

    ну скоро будет 1945 год и 9 мая

    22
    2
  • JB
    Janis Berzin
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го февраля

    Проспись или лекарства прими! Сейчас конец февраля 2025-го года.

    1
    21
  • JB
    Janis Berzin
    18-го февраля

    Латвийское гестапо бдит - население может спать спокойно. Кстати, у нацистского гестапо тоже птичка была на эмблеме, только со свастикой. Преемственность.

    27
    0

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