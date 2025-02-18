СГБ задержала человека, прославлявшего в «TikTok» военные преступления России

13 февраля Служба государственной безопасности (СГБ) задержала человека, регулярно публиковавшего на платформе "TikTok" видеоматериалы, в которых выражается поддержка военным преступлениям России в Украине, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

В ходе мониторинга информационного пространства СГБ установила, что этот человек создал в "TikTok" несколько аккаунтов, на которых регулярно публиковал видеоматериалы с открытой поддержкой военной агрессии России против Украины.

Изучив аккаунты данного пользователя в "TikTok", СГБ пришла к выводу, что он целенаправленно и систематически распространял материалы российской военной пропаганды среди неограниченного круга лиц.

В качестве меры пресечения к подозреваемому применено заключение под стражу. СГБ возбудила против него уголовный процесс по факту публичного прославления и оправдания геноцида, преступлений против человечества, преступлений против мира и военных преступлений.