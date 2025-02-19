ЕС готовит 6 млрд евро военной помощи Украине - СМИ

Страны ЕС готовят пакет военной помощи Украине, который станет одним из крупнейших с начала полномасштабного вторжения РФ в страну. Ожидается, что детали о помощи на сумму не менее 6 млрд евро будут представлены общественности на фоне визита членов Еврокомиссии в Киев в годовщину начала войны РФ против Украины, пишет во вторник, 18 февраля, со ссылкой на трех неназванных европейских дипломатов издания Politico.

По данным его источников, в пакет будет включено "все" - от 1,5 млн артиллерийских снарядов до систем ПВО. 6 млрд евро - минимальная сумма помощи, она может быть увеличена до 10 млрд и более, если страны найдут соответствующие средства в своих запасах, заявили собеседники Politico.

Предполагается, что увеличение военной поддержки поможет Украине укрепить свои войска, сдержать атаки РФ на линии фронта и защитить города от воздушных атак на фоне того, что Киев готовится к мирным переговорам. Это также может укрепить аргументы в пользу включения ЕС в переговорный процесс, пишет издание.

Рубио пообещал ЕС участие в переговорах по Украине

Перед прошедшей в Эр-Рияде встречей представителей США и РФ глава российского МИД Сергей Лавров раскритиковал идею участия ЕС в переговорах о завершении войны РФ против Украины.

"Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по обычаю своему и по своему нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать", - заявил российский министр.

Однако госсекретарь США Марко Рубио с позицией Лаврова не согласился. По его словам, ЕС должен быть участником переговоров, так как вводил санкции против Москвы за ведение войны.

После встречи в Эр-Рияде Рубио созвонился с рядом представителей стран ЕС. Глава МИД Италии Антонио Таяни по итогам беседы подтвердил, что Рубио пообещал не вести переговоры по Украине с Россией без участия европейских стран.

"Слова Рубио были предельно понятными. Европа будет участвовать в переговорах по очень понятной причине: мы наложили на Россию санкции, эти санкции продолжают действовать, и не может быть переговоров, если на столе нет вопроса о санкциях, а за этим столом - тех, кто эти санкции ввел и применяет", - привел цитату Таяни Reuters.

Россия выступает против присутствия миротворцев из стран ЕС в Украине

По итогам эр-риядской встречи Лавров раскритиковал идею возможной отправки в Украину европейских миротворцев, которые бы обеспечили соблюдение возможного прекращения огня. Об этом, к примеру, неоднократно заявляли Франция и Великобритания.

"Расширение НАТО, поглощение Украины Североатлантическим альянсом - это прямая угроза нашему суверенитету. И поэтому, объяснили мы сегодня, появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами, ничего в этом плане не меняет, это нам, конечно же, неприемлемо", - заявил российский министр.

Среди стран ЕС при этом нет единства в вопросе возможной отправки миротворцев в Украину. Против этого, к примеру, высказываются Варшава и Берлин, предоставляющие Киеву одни из крупнейших объемов военной поддержки. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) ранее назвал это обсуждение преждевременным и "раздражающим".