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ЕС готовит 6 млрд евро военной помощи Украине - СМИ 5

В мире
Дата публикации: 19.02.2025
Deutsche Welle
ЕС готовит 6 млрд евро военной помощи Украине - СМИ
ФОТО: Unsplash.com

Пакет военной помощи Киеву на 6 млрд евро Брюссель анонсирует к годовщине начала вторжения РФ в Украину, пишет Politico, сообщает DW.

Страны ЕС готовят пакет военной помощи Украине, который станет одним из крупнейших с начала полномасштабного вторжения РФ в страну. Ожидается, что детали о помощи на сумму не менее 6 млрд евро будут представлены общественности на фоне визита членов Еврокомиссии в Киев в годовщину начала войны РФ против Украины, пишет во вторник, 18 февраля, со ссылкой на трех неназванных европейских дипломатов издания Politico.

По данным его источников, в пакет будет включено "все" - от 1,5 млн артиллерийских снарядов до систем ПВО. 6 млрд евро - минимальная сумма помощи, она может быть увеличена до 10 млрд и более, если страны найдут соответствующие средства в своих запасах, заявили собеседники Politico.

Предполагается, что увеличение военной поддержки поможет Украине укрепить свои войска, сдержать атаки РФ на линии фронта и защитить города от воздушных атак на фоне того, что Киев готовится к мирным переговорам. Это также может укрепить аргументы в пользу включения ЕС в переговорный процесс, пишет издание.

Рубио пообещал ЕС участие в переговорах по Украине

Перед прошедшей в Эр-Рияде встречей представителей США и РФ глава российского МИД Сергей Лавров раскритиковал идею участия ЕС в переговорах о завершении войны РФ против Украины.

"Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по обычаю своему и по своему нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать", - заявил российский министр.

Однако госсекретарь США Марко Рубио с позицией Лаврова не согласился. По его словам, ЕС должен быть участником переговоров, так как вводил санкции против Москвы за ведение войны.

После встречи в Эр-Рияде Рубио созвонился с рядом представителей стран ЕС. Глава МИД Италии Антонио Таяни по итогам беседы подтвердил, что Рубио пообещал не вести переговоры по Украине с Россией без участия европейских стран.

"Слова Рубио были предельно понятными. Европа будет участвовать в переговорах по очень понятной причине: мы наложили на Россию санкции, эти санкции продолжают действовать, и не может быть переговоров, если на столе нет вопроса о санкциях, а за этим столом - тех, кто эти санкции ввел и применяет", - привел цитату Таяни Reuters.

Россия выступает против присутствия миротворцев из стран ЕС в Украине

По итогам эр-риядской встречи Лавров раскритиковал идею возможной отправки в Украину европейских миротворцев, которые бы обеспечили соблюдение возможного прекращения огня. Об этом, к примеру, неоднократно заявляли Франция и Великобритания.

"Расширение НАТО, поглощение Украины Североатлантическим альянсом - это прямая угроза нашему суверенитету. И поэтому, объяснили мы сегодня, появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами, ничего в этом плане не меняет, это нам, конечно же, неприемлемо", - заявил российский министр.

Среди стран ЕС при этом нет единства в вопросе возможной отправки миротворцев в Украину. Против этого, к примеру, высказываются Варшава и Берлин, предоставляющие Киеву одни из крупнейших объемов военной поддержки. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) ранее назвал это обсуждение преждевременным и "раздражающим".

#война рф и украины
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Комментарии (5)

  • VS
    Vad Sorry
    19-го февраля

    Ну ещё несколько 10 тысяч умрут и на пару месяцев растянется, гореть в аду всем спонсорам войны

    13
    0
  • А
    Андрей
    19-го февраля

    Позволю себе поинтересоваться: За чей счёт "банкет"? И кто эти вооружения изготовит? США прекращают не только финансирование, но и поставки. Даже если частные предприятия ВПК (США и прочих) изготовят, то КОГДА? И зачем? К лету всё уже будет завершено. Тогда вопрос - кому уйдут эти деньги, если кто-то из парламентов стран вообще это одобрит? Правильно - тем НКО и прочим структурам, которые раньше "питались" за счёт США (через USAID и прочие фонды). Т.е. те самые люди с потными ладошками ("Чайка - не скучай, авось что-то и перепадёт!" + Статис, Парбикс и прочие грантоеды. Енотам особый привет, а Домбраве, но это отдельная история).

    14
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Андрей
    19-го февраля

    Держите штаны. Биербочка немецкая обещала хохлам от еврозоны 700 лярдов евро. Правда после выборов в германии.🙄 Хз что это была за галлюцинация у неё, но стремление паскудное.

    0
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  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го февраля

    Францией управляет никем не избранный педо фил-гомос ексуалист realmaluta.livejournal.com/619684.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social&

    7
    0
  • ТК
    Тото Кутунио
    19-го февраля

    Назло Трампу успеть вложить чтобы не потухло, а деньги народные, не из своего кармана. Но и вна Украине не идиоты, успеть стырить как можно больше и к макрончику на Лазурный берег.

    21
    0
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