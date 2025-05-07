Политический беженец из Чечни приговорен к пяти годам за систематическое избиение дочери

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Политический беженец из Чечни приговорен к пяти годам за систематическое избиение дочери

Рижский городской суд приговорил политического беженца из Чечни к четырем годам и 11 месяцам лишения свободы и трем годам условного надзора за жестокое и насильственное обращение со своей дочерью, сообщили агентству LETA в прокуратуре. Отец признан виновным в совершении в общей сложности восьми эпизодов. Согласно материалам уголовного дела, он жестоко обращался с девочкой на протяжении нескольких лет - в гневе дергал ее за волосы и таскал по полу, бил кулаками и ногами, применял ремень и металлическую часть ремня для ударов по голове и телу девочки. Кроме того, он кричал на нее, ругался, периодически отнимал ее мобильный телефон и проверял его содержимое, входил в ее комнату без стука, ограничивая ее личную свободу. Обвиняемый также угрожал убить ее, если девушка не выполнит просьбы отца.

Обвиняемый вместе с дочерью приехал в Латвию из Чечни в 2019 году по соображениям безопасности, получив статус политического беженца.

В ходе слушаний гражданин России объяснил, что контролирующее поведение его дочери было вызвано опасениями за ее безопасность, и указал на культурные различия: до момента ареста ему никто не объяснил, что избиение ребенка в воспитательных целях уголовно наказуемо, поскольку в его культуре это считалось совершенно нормальным.

Насилие, примененное к жертве, привело к физическим и душевным страданиям, постоянному чувству незащищенности и страху перед отцом. В результате совершенных преступлений существует риск того, что в будущем у девочки могут развиться хронические психические расстройства, которые будут иметь долгосрочные последствия для дальнейшего развития ребенка, заявили в прокуратуре.

Отец был лишен родительских прав. Весной 2024 года девочка пересекла границу и сейчас находится в России вместе с матерью. Прокуратура отмечает, что мать неоднократно пыталась оформить опекунство и восстановить контакт с ребенком, который был вывезен отцом из страны без согласия матери.

#приговор #беженцы #насилие в семье
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
