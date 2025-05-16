Как наказали ученика, «заминировавшего» школы в Риге

Рижская Восточная прокуратура завершила дело, начатое в отношении юноши, который сообщил заведомо ложную информацию о размещенной в школах и других учебных заведениях Риги взрывчатке.

Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый из хулиганских побуждений рассылал электронные письма в Госполицию с адресов, созданных в начале ноября прошлого года. В письмах он сообщал, что якобы в школах и колледжах заложены взрывные устройства и что на эвакуацию учащихся осталось не более часа.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Он также согласился на сделку с прокурором.

При назначении наказания прокурор учитывал характер совершенного уголовного преступления, отношение подсудимого к содеянному, его личность, а также отсутствие судимости. Потерпевших по уголовному делу нет, возмещения ущерба не требовалось.

"Шутнику" назначили пробационный надзор на два с половиной года.