Baltijas balss logotype

Как наказали ученика, «заминировавшего» школы в Риге 1 787

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.05.2025
BB.LV
Как наказали ученика, «заминировавшего» школы в Риге
ФОТО: dreamstime

Рижская Восточная прокуратура завершила дело, начатое в отношении юноши, который сообщил заведомо ложную информацию о размещенной в школах и других учебных заведениях Риги взрывчатке.

Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый из хулиганских побуждений рассылал электронные письма в Госполицию с адресов, созданных в начале ноября прошлого года. В письмах он сообщал, что якобы в школах и колледжах заложены взрывные устройства и что на эвакуацию учащихся осталось не более часа.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Он также согласился на сделку с прокурором.

При назначении наказания прокурор учитывал характер совершенного уголовного преступления, отношение подсудимого к содеянному, его личность, а также отсутствие судимости. Потерпевших по уголовному делу нет, возмещения ущерба не требовалось.

"Шутнику" назначили пробационный надзор на два с половиной года.

Читайте нас также:
#приговор
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
0
0
0
6
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • А
    Андрей
    16-го мая

    Да здравствует самый гуманный суд в мире? А тем временем, Тане Андрией, которая вообще не шутили и никому не угрожала, обвинение хотело бы присвоить пожизненное заключение? Это как? Так и хочется напомнить: "Какой мерою мерите, такою и вам отмерено будет!" Что занятно, в деле Андриец свидетелем (обвинения) выступает баба Лиана (Ланга=Бокша). А также свидетелем (не понятно чего, ибо он сказал, что ничего не знает) - Лёша Росликов. Интересно, каким блудным ветром его занесло в это дело? Он что-то знает и молчит? Тогда зачем же его пригласили? Для пиара перед выборами? Мотив тот же, что и у бабули Лианы?

    13
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Россия демонстрирует рост взяточничества на фоне войны
Начальство в РФ не брезгует подношениями. Иконка видео
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию 672
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации 264
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике»
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике» 329
В 70 лет непросто пребывать в статусе гонимого. Иконка видео
Суд приравнял экс-президента Франции Саркози к фашистскому коллаборанту Петэну 184

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 93
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 153
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 169
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 370
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 229
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 147
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 93
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 153
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 169

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео