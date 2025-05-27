За злоупотребление служебным положением он приговорен к условному тюремному сроку на один год.

Согласно материалам дела, в 2014 и 2017 годах Вентс заключал с Паргауйской краевой думой соглашения, согласно которым он получал личный автомобиль для выполнения должностных обязанностей.

По условиям этих договоров он обязался использовать автомобиль, поддерживать его в исправном состоянии, а муниципалитет — компенсировать расходы на топливо в установленных пределах и амортизацию.

Но, как указывает обвинение, глава краевой думы эти договоры, по сути, игнорировал: зная, что ремонт, замена шин, мойка автомобиля и покупка расходных материалов за счет муниципального бюджета недопустимы, а также осознавая, что для второго автомобиля, которым он пользовался, соглашение не заключалось, он совершил действия в корыстных целях.

По данным прокуратуры, действия Вентса нанесли муниципалитету ущерб на сумму 12 770 евро.