Силовые ведомства США продолжают проводить масштабные рейды против незаконных мигрантов и лиц, которые живут в стране, нарушая миграционные правила. Многие мигранты в США в том числе выходцы из стран Центральной Азии, признаются, что боятся облав и депортаций. В то же время власти Кыргызстана призвали своих соотечественников, которые незаконно находятся в США, воспользоваться предлагаемой администрацией Трампа программой "самодепортации" и уехать из страны.

Кыргызстанец Мирбек Айтикеев работает в США водителем грузовика. Он говорит, что мигранты сегодня внимательно следят за тем, что происходит в Вашингтоне и изучают, как политика Трампа повлияет лично на них – вне зависимости от того, законно ли они находятся в стране или нет.

"Риторика власти и отношение к мигрантам конечно сегодня поменялись, – рассказывает Мирбек. – Республиканцы выиграли выборы в том числе из-за недовольства мигрантами, значит был такой запрос у людей. И сейчас постоянно появляются какие-то новые правила, ограничения для мигрантов. У некоторых мигрантов из-за этого начинается паника".

"Мне кажется этим иногда пользуются адвокаты и блогеры, которые продвигают собственные услуги, делают какой-то контент. Но мы конечно следим за обновлениями и считаем, что нужно быть готовыми ко всему", – признает он.

Мирбек говорит, что лично ему, как эмигранту, сталкиваться с миграционной службой или полицией в США пока не приходилось. Как рассказывают его соотечественники в Америке, рейды и депортации, которые проводятся с санкции администрации Трампа, коснулись в первую очередь тех, у кого были проблемы с законом. А также тех мигрантов, которые никак не оформили свое пребывание в США или просрочили документы.

"Многие боялись выходить на работу: в доставку, в такси. Когда ужесточились праивла, даже элементарно гулять в первое время было опасно, именно в даунтауне (деловых районах)", – рассказывает мигрантка из Кыргызстана по имени Акылай, которая также живет в США.

Однако выходцы из Кыргызстана и других стран Центральной Азии в основном живут в пригородах, где облав, как правило, не было.

По данным одной из некоммерческих организаций, на которую ссылается газета Daily Mail, в прошлом году назад заявления о предоставлении им убежища в США подали около семи тысяч кыргызстанцев. Большинство из них пересекли границу без визы и сейчас ждут решения суда по их делу: такие процессы из-за загруженности судов в США длятся годами. Пока решение не вынесено – мигрант имеет право находиться в США, а также может работать и пользоваться американской медстраховкой. Но если этим людям откажут в убежище (а в свете новых миграционных правил в США это вероятный вариант) – им придется покинуть территорию страны.

После вступления Трампа в должность президента власти США предложили незаконным мигрантам "самодепортацию": их агитируют зарегистрироваться в специальном приложении и уехать домой самостоятельно. В правительстве даже готовы купить им билет на самолет и выплатить тысячу долларов. Именно так советует поступить своим гражданам, которые находятся в США незаконно, МИД Кыргызстана.

Адвокат по вопросам миграции Кристина Кананчук, которая работает с мигрантами в США, эту идею не одобряет.

"Такая опция есть, но я правда не знаю на кого это рассчитано, и кто это будет делать, – замечает она. – Как они вообще вышли с таким планом, на что они надеются?"

Кыргызстанцы в США, с которыми поговорили журналисты Настоящего Времени, пока не спешат возвращаться на родину. Они говорят, что в Кыргызстане ни экономическая, ни политическая ситуация не улучшились, и их ждут те же проблемы, от которых они бежали несколько лет назад за границу: коррупция, безработица и низкий уровень жизни.