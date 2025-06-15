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Леонид Волков, соратник Навального, заочно получил 18 лет 0 566

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.06.2025
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Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил экс-глава организации «Штабы Навального» (признана экстремистской организацией, запрещена и ликвидирована) Леонида Волкова (считается в России иноагентом) к 18 годам лишения свободы по нескольким статьям УК РФ, сообщили «РИА Новости».

Первые пять лет срока Волков должен провести в тюрьме, остальное время – в колонии строгого режима. Суд также назначил штраф в размере 2 000 000 руб. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Волкову вменяются статьи: ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), ч. 2 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение фейков о Вооруженных силах РФ), ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних через СМИ и интернет в преступную деятельность, подвергнув их жизни опасности), ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в нем).

28 сентября 2021 г. МВД России объявило Леонида Волкова в розыск. Тогда же Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против основателя ФБК Алексея Навального о создании и руководстве экстремистским сообществом. Фигурантами дела также были Волков, экс-директор ФБК Иван Жданов (считается в России иноагентом) и ряд других лиц. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 282.1 УК (создание и руководство экстремистским сообществом).

29 января 2021 г. СК предъявил заочное обвинение Волкову в рамках ч. 2 ст. 151.2 (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий) УК РФ. В феврале он был заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск (осуществляется только на территории стран – участниц СНГ).

Леонид Михайлович Волков (род. 10 ноября 1980, Свердловск) — российский политик, международный лоббист и общественный деятель, IT-специалист, бывший председатель «Anti-Corruption Foundation», руководитель предвыборного штаба Алексея Навального на выборах президента России 2018 года и впоследствии штаба «забастовки избирателей», который по окончании выборов преобразовался в сеть региональных штабов Навального, сооснователь «Общества защиты интернета».

С 1 марта 2009 по сентябрь 2013 года — депутат Екатеринбургской городской Думы. Председатель Центрального выборного комитета, созданного для выборов в Координационный Совет оппозиции, и руководитель предвыборного штаба Алексея Навального на выборах мэра Москвы в 2013 году. Один из создателей партии «Народный альянс» (позднее «Партия прогресса», «Россия будущего»). Бывший председатель Свердловского отделения и член Федерального политсовета Партии народной свободы[5], член федерального политсовета ОДД «Солидарность».

В январе 2021 года Следственный комитет России заочно предъявил Волкову обвинения «за вовлечение подростков в незаконные митинги», суд заочно арестовал его и объявил в международный розыск. В 2022 году один из инициаторов создания и основной лоббист Списка коррупционеров и разжигателей войны. В марте 2023 года покинул должность председателя «Anti-Corruption Foundation» после скандала с подписанием ходатайства о снятии санкций с руководителей «Альфа-Групп».

Леонид Волков был женат дважды. В 2007 году женился на Наталье Грединой, в браке родились сын Борис (2009) и дочь Маргарита (2012). В 2015 году женился на Анне Бирюковой — руководительнице социологической службы Фонда борьбы с коррупцией, — от которой имеет сына Марка (2017). В 2020 году после прохождения Бирюковой гиюра пара провела повторное бракосочетание — по иудейскому обряду. В марте 2022 года у этой пары родилась дочь Майя. Родной брат Евгений Волков живёт в Екатеринбурге, работает архитектором. Участвует в арх-группе «Подельники», восстанавливающей памятник конструктивизма «Белая башня». Называет себя еврейским националистом.

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