Your browser does not support the video tag.

Фото/видео - Ogres Ziņas

В понедельник вечером Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила информацию о том, что в Огре, у Кална проспекта, в реке находится легковой автомобиль, сообщает Ogres Ziņas. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что легковой автомобиль находится в воде примерно в 30 метрах от берега, а на его крыше сидит человек. По информации ГПСС, спасатели эвакуировали одного человека, а второй добрался до берега самостоятельно до прибытия службы. Также на помощь людям из автомобиля в воде отправились очевидцы на лодке. На снятых очевидцами видеозаписях видно, что на крыше тонущего автомобиля сначала находятся двое молодых людей, но позже одна из них — женщина — начинает плыть к берегу, а мужчина поднимается в лодку. Согласно информации ГПСС, оба были переданы Службе неотложной медицинской помощи. Из видеоматериалов очевидцев можно предположить, что автомобиль въехал в реку намеренно, несмотря на то, что один из находившихся поблизости людей пытался отговорить водителя от такого поступка. До въезда в воду автомобиль ехал по тротуару, явно нарушая правила дорожного движения. Происшествие привлекло большое количество зрителей, собравшихся на берегу наблюдать за ликвидацией последствий инцидента. При осмотре автомобиля утечки веществ не было зафиксировано, но работы на месте происшествия продолжаются. Читайте нас также: Google News

Facebook

Telegram

Instagram

Поделиться статьей