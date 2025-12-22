Baltijas balss logotype
Из соображений безопасности запрещен въезд в Латвию гражданам Германии и Украины 0 6162

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.12.2025
LETA
Изображение к статье: Из соображений безопасности запрещен въезд в Латвию гражданам Германии и Украины

В воскресенье по соображениям безопасности Государственная пограничная охрана запретила въезд в Латвию одному гражданину Германии и одному гражданину Украины, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

В воскресенье, как и в субботу, не выявлено попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

В целом за этот год пресечены уже 12 025 попыток незаконного пересечения границы. По соображениям гуманности в Латвии принят 31 нелегальный мигрант.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться на территории Латвии.

Как сообщалось, в связи с продолжающимся потоком нелегальных мигрантов из Беларуси правительство продлило режим усиленного контроля на латвийско-белорусской границе до 31 декабря этого года.

Министерство внутренних дел предложило продлить этот режим до 30 июня 2026 года.

#Украина #Латвия #миграция #безопасность #Беларусь #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
