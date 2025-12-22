Baltijas balss logotype
«Если 54 погибших, должно быть и 54 виновных?» Верховный судья - о трагедии в Золитуде

Дата публикации: 22.12.2025
Среди осуждённых по уголовному делу о трагедии в Золитуде нет предпринимателей, приговорён только один человек. Общество недовольно. На вопрос, почему суды принимают такие решения, в цикле «nra.lv TV sarunas» отвечтил председатель Верховного суда и глава Совета по правосудию Айгар Струпишс.

Струпишс подчеркнул, что суд оценивает доказательства и должен установить, кто виновен, а если вина не доказана, то осудить человека нельзя.

«Со стороны, не видя дела и не ознакомившись с доказательствами, конечно, легко сказать: "Вот, 54 погибших. Как может быть, что виновен только один?" Может быть, а может и нет. Я не знаю, я не участвовал в процессе», — сказал Струпишс.

«Какова альтернатива? Вернуться к законам Хаммурапи, когда, если, скажем, построенный строителем дом обрушился и убил сына жителя, то убивают и сына строителя? Око за око. Мы к этому стремимся? 54 погибших — значит, 54 виновных?» — задал риторический вопрос Струпишс.

По его мнению, есть установленный процесс, есть доказательства. А дальше — вопрос, что могут собрать следователи, на основании чего прокуроры могут выдвинуть обвинение, и уже суд оценивает всё, что доказывает вину каждого конкретного обвиняемого.

Председатель Верховного суда признал, что люди во все времена жаждут крови — на уровне индивидуальных эмоций человек стремится не к справедливости, а к мести. Но, к сожалению, это так не работает, и именно поэтому в современных странах действует власть закона, а не суд Линча, добавил Струпишс.

    Тут другое - стройка такого объекта, это не средневековый дом - это слаженная работа десятков специалистов. В таком случае чаще всего не может справедливо быть выявлен конкретный стрелочник.

    Если отвечает кто то один, то это должен быть руководитель.

    Если пошли путём, что не можем наказывать руководителя, то при отсутствии явного злого умысла виноватой всегда будет некая связка. Делающий плюс проверяющий, как минимум.

    Признать виновным одного стрелочника - стыд и позор такому следствию, обвинению и суду

