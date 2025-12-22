Среди осуждённых по уголовному делу о трагедии в Золитуде нет предпринимателей, приговорён только один человек. Общество недовольно. На вопрос, почему суды принимают такие решения, в цикле «nra.lv TV sarunas» отвечтил председатель Верховного суда и глава Совета по правосудию Айгар Струпишс.

Струпишс подчеркнул, что суд оценивает доказательства и должен установить, кто виновен, а если вина не доказана, то осудить человека нельзя.

«Со стороны, не видя дела и не ознакомившись с доказательствами, конечно, легко сказать: "Вот, 54 погибших. Как может быть, что виновен только один?" Может быть, а может и нет. Я не знаю, я не участвовал в процессе», — сказал Струпишс.

«Какова альтернатива? Вернуться к законам Хаммурапи, когда, если, скажем, построенный строителем дом обрушился и убил сына жителя, то убивают и сына строителя? Око за око. Мы к этому стремимся? 54 погибших — значит, 54 виновных?» — задал риторический вопрос Струпишс.

По его мнению, есть установленный процесс, есть доказательства. А дальше — вопрос, что могут собрать следователи, на основании чего прокуроры могут выдвинуть обвинение, и уже суд оценивает всё, что доказывает вину каждого конкретного обвиняемого.

Председатель Верховного суда признал, что люди во все времена жаждут крови — на уровне индивидуальных эмоций человек стремится не к справедливости, а к мести. Но, к сожалению, это так не работает, и именно поэтому в современных странах действует власть закона, а не суд Линча, добавил Струпишс.

