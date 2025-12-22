Baltijas balss logotype
За убийство собак - дисциплинарное взыскание

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.12.2025
LETA
Изображение к статье: За убийство собак - дисциплинарное взыскание

В связи с убийством собак, которое произошло в октябре этого года в Брунавской волости Баускского края, к двум сотрудникам полиции самоуправления края применены дисциплинарные взыскания, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

Для выяснения фактических обстоятельств дела о зарегистрированном 10 октября происшествии и оценки действий должностных лиц муниципальной полиции на месте происшествия была создана комиссия для проведения служебной проверки. На основании заключения комиссии и правил дисциплинарной ответственности должностных лиц в полиции самоуправления было возбуждено три дисциплинарных дела.

При оценке действий должностных лиц полиции установлено, что при выполнении трудовых обязанностей они не полностью соблюли требования, установленные должностными инструкциями и регулирующими работу полиции самоуправления внутренними и внешними нормативными актами.

В настоящее время завершены два дисциплинарных дела, по которым приняты решения о применении дисциплинарной ответственности к двум должностным лицам. По одному дисциплинарному делу проверка приостановлена.

Как сообщалось, 10 октября этого года полиция Баускского самоуправления получила вызов в связи с тремя агрессивно настроенными бродячими собаками, которые в частной собственности в Брунавской волости Баускского края угрожали хозяйке. Дежурная часть муниципальной полиции связалась со службой по отлову животных, однако представитель охотничьего коллектива приехал раньше ловцов животных и застрелил собак.

#полиция #животные #безопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • lo gos
    lo gos
    22-го декабря

    хозяина надо кастрировать

    4
    7
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    22-го декабря

    А хозяину шавок что? Или пёсики просто мило игрались?

    11
    12

