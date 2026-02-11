Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

По замерзшему льду из России в Литву пробрался человек с тройным гражданством 1 1200

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: По замерзшему льду из России в Литву пробрался человек с тройным гражданством
ФОТО: Unsplash.com

Сотрудники литовской пограничной службы задержали человека, незаконно проникшего в Литву из Калининградской области России по замерзшей реке Неман, сообщила в среду Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

В воскресенье вечером сотрудники пограничного отряда, расположенного недалеко от города Панемуне, зафиксировали с помощью системы видеонаблюдения человека, переходящего по льду реку Неман из Калининградской области на территорию Литвы.

Вскоре мужчина, незаконно пересекший государственную границу, был задержан сотрудниками СОГГЛ.

Выяснилось, что задержанный — 68-летний мужчина, имеющий тройное гражданство: российское, ирландское и немецкое.

Начато досудебное расследование по факту незаконного пересечения государственной границы. Закон предусматривает штраф, арест или тюремное заключение сроком до двух лет за такое уголовное преступление.

Во вторник после допроса иностранец был отпущен под залог.

Это уже третий человек в этом году, незаконно пересекший границу стран и задержанный пограничниками. Двое других нарушителей сделали это по неосторожности.

Читайте нас также:
#Литва #задержание #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
1
2
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    12-го февраля

    Как россияка умудрился 2 гражданства получить, вот это интересно? Коллекционер какой-то и видимо провокатор. Лишить его плспартов надо, только российский оставить. Пускай в смехдержаву валит.

    1
    9

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кто ответственный за взрыв «Вечного огня» в Даугавпилсе? Дума утверждает, что это не в их компетенции Иконка видео
Изображение к статье: Двойное убийство на Кипсале: 18-летний юноша среди бела дня убил монахиню и офисную сотрудницу
Изображение к статье: «Проживу без рижского бальзама еще 35 лет» – выдворенный Ланьков прокомментировал решение МИДа Латвии
Изображение к статье: Остаются без денег, квартиры и даже золота: полиция раскрывает изнанку «бизнеса» мошенников

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Люблю!
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Lifenews
Изображение к статье: Телескоп NASA впервые сфотографировал молодую версию Солнца, создающую защитный пузырь
Техно
Изображение к статье: Помните трагедию на Лиепайском шоссе? Скоро таких будет гораздо больше!
ЧП и криминал
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Люблю!
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео