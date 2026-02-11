Сотрудники литовской пограничной службы задержали человека, незаконно проникшего в Литву из Калининградской области России по замерзшей реке Неман, сообщила в среду Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

В воскресенье вечером сотрудники пограничного отряда, расположенного недалеко от города Панемуне, зафиксировали с помощью системы видеонаблюдения человека, переходящего по льду реку Неман из Калининградской области на территорию Литвы.

Вскоре мужчина, незаконно пересекший государственную границу, был задержан сотрудниками СОГГЛ.

Выяснилось, что задержанный — 68-летний мужчина, имеющий тройное гражданство: российское, ирландское и немецкое.

Начато досудебное расследование по факту незаконного пересечения государственной границы. Закон предусматривает штраф, арест или тюремное заключение сроком до двух лет за такое уголовное преступление.

Во вторник после допроса иностранец был отпущен под залог.

Это уже третий человек в этом году, незаконно пересекший границу стран и задержанный пограничниками. Двое других нарушителей сделали это по неосторожности.