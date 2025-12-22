На минувшей неделе истребители НАТО, несущие дежурство в странах Балтии, дважды поднимались в воздух для распознавания и сопровождения российских самолётов, нарушивших правила полётов, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

Так, 15 декабря истребители воздушной полиции НАТО идентифицировали разведывательный самолёт Ил-20 (производился в 1968—1976 годах, летает до сих пор). Он летел в международном воздушном пространстве из Калининградской области России и обратно с отключённым транспондером, без плана полёта и не поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами (РЦУП).

Также был опознан пассажирский самолет Ту-154 (годы производства - 1968—2013), летевший из Калининградской области в основную часть России. Этот борт летел с включённым транспондером, у него был план полёта и он поддерживал радиосвязь с РЦУП.

В свою очередь 19 декабря истребители НАТО идентифицировали самолёт-разведчик Ил-20, который летел из Калининградской области в основную часть России с отключённым транспондером и без плана полёта, однако поддерживал радиосвязь с РЦУП.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с баз в Литве и Эстонии.