Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Истребители НАТО дважды вылетели на перехват стареньких российских самолетов, летевших мимо Латвии 0 1072

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ил-20.

Ил-20.

На минувшей неделе истребители НАТО, несущие дежурство в странах Балтии, дважды поднимались в воздух для распознавания и сопровождения российских самолётов, нарушивших правила полётов, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

Так, 15 декабря истребители воздушной полиции НАТО идентифицировали разведывательный самолёт Ил-20 (производился в 1968—1976 годах, летает до сих пор). Он летел в международном воздушном пространстве из Калининградской области России и обратно с отключённым транспондером, без плана полёта и не поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами (РЦУП).

Также был опознан пассажирский самолет Ту-154 (годы производства - 1968—2013), летевший из Калининградской области в основную часть России. Этот борт летел с включённым транспондером, у него был план полёта и он поддерживал радиосвязь с РЦУП.

В свою очередь 19 декабря истребители НАТО идентифицировали самолёт-разведчик Ил-20, который летел из Калининградской области в основную часть России с отключённым транспондером и без плана полёта, однако поддерживал радиосвязь с РЦУП.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

Читайте нас также:
#НАТО #Литва #Латвия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новогодняя ночь и первые часы года выдались для спасателей напряжёнными
Изображение к статье: В среду в ДТП пострадали десять человек
Изображение к статье: Госпожа Кирсанова слишком заигралась. Иконка видео
Изображение к статье: Подсчитано, сколько за минувшие сутки было задержано водителей за вождение в нетрезном виде

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: Было ваше, станет наше: с 1 января в Латвии по новому конфискуют имущество
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео