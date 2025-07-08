Baltijas balss logotype

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.07.2025
Во вторник, 8 июля около 20:00 в Риге попали в ДТП три машины темного цвета.

Авария произошла на углу Сахарова и Тинужу перед светофором, установленном на пешеходном переходе.

Пострадавших нет, водители и пассажиры отделались стрессом.

Очевидно, первая из машин резко затормозила перед переходом и ее догнали два авто, следовавших сзади.

В любом случае виновным в таких случаях обычно признают водителя последней машины.

Прибывшая через после аварии полиция ведет расследование. Виновник ДТП понесет заслуженное наказание. Страховым компаниям приготовится к выплатам.

(1)
  • A
    Aleks
    8-го июля

    ,,Соблюдай дистанцию и будет тебе счастье,долбоящер!,,👽

    17
    4

