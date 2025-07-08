Во вторник, 8 июля около 20:00 в Риге попали в ДТП три машины темного цвета.
Авария произошла на углу Сахарова и Тинужу перед светофором, установленном на пешеходном переходе.
Пострадавших нет, водители и пассажиры отделались стрессом.
Очевидно, первая из машин резко затормозила перед переходом и ее догнали два авто, следовавших сзади.
В любом случае виновным в таких случаях обычно признают водителя последней машины.
Прибывшая через после аварии полиция ведет расследование. Виновник ДТП понесет заслуженное наказание. Страховым компаниям приготовится к выплатам.
Оставить комментарий(1)