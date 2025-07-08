Baltijas balss logotype

«Ребёнок сильно кричал!», Подробности жуткого инцидента в Риге. За рулем был 88-летний водитель

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.07.2025
В выходные серьёзные травмы получил мужчина и пятилетняя девочка, которые в рижском районе Шампетерис пересекали нерегулируемый пешеходный переход и были сбиты автомобилем. Авария произошла в месте, которое уже много лет доставляет проблемы местным жителям. Здесь ежедневно можно наблюдать как невнимательных пешеходов, так и лихачей за рулём, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Опубликованная порталом bb.lv запись видеорегистратора с момента столкновения вызывает шок. Мужчина с девочкой начали пересекать нерегулируемый переход на улице Лиелирбес, где сейчас ведутся дорожные работы. Был уложен новый асфальт, но «зебра» ещё не нанесена. Однако дорожные знаки и осветительная опора, характерные для пешеходного перехода, по-прежнему на месте.

На видео видно, что водитель “Renault” во второй полосе заметил пешеходов и начал тормозить, но 88-летний водитель “Toyota” затормозил лишь в самый последний момент — буквально за секунду до аварии, когда уже было слишком поздно, уточняет Degpunktā. Мужчина и ребёнок получили сильный удар, а мальчику, шедшему сразу за пострадавшими, удалось чудом избежать столкновения. В тот момент в округе находилось много людей, услышавших ужасный звук удара и детский плач.

«Когда ребёнок начал плакать, мы подумали — слава Богу! Хоть что-то! Сначала нагнулись, посмотрели, жив ли», — рассказывает женщина, живущая рядом с переходом.

«Ребёнок сильно кричал. Постоянно плакал. Даже когда уже сажали в машину, она кричала и кричала. Это, конечно, зрелище не для слабонервных», — добавляет другая свидетельница.

По сообщению медиков, 31-летний мужчина и пятилетняя девочка доставлены в больницу в удовлетворительном состоянии — без серьёзных осложнений, но с различными травмами. Все местные жители в один голос утверждают, что этот пешеходный переход очень опасен, и на нём за последние годы пострадало множество пешеходов.

«Здесь всегда какие-то проблемы. Я сама всё время боюсь переходить дорогу. Всегда стою и жду, пока не будет ни одной машины, и только тогда иду. Потому что отсюда, с моста, машины постоянно летят. Если в первой полосе кто-то остановится, то во второй обязательно кто-то промчится. Очень осторожно надо. Очень», — говорит местная жительница.

Она продолжает: «Думаю, большинство не замечают, что это переход. Едут себе и едут. Думают, что один переход уже проехали, и больше нет. А тут очень много людей идёт к транспорту. По-моему, это невнимательность. Ну и сами люди — я смотрю, что они не глядят, едет ли машина. Есть переход — значит, иду. А то, что могут не затормозить — не смотрят. Муж мой однажды дёрнул ребёнка за рюкзак и оттащил назад. Он говорит: "Ты смотришь вообще? Фура едет. Она не успеет остановиться". Многие люди сами виноваты».

Другой местный житель добавляет: «Невнимательность. Просто невнимательность. Я сам водитель — иногда останавливаюсь, а мимо проезжают. Что думают люди — не знаю. Может, потому что рядом ещё один переход, они проезжают один и не замечают второй. Такое часто бывает, надо смотреть на знаки».

На участке от Калнциемского моста в направлении Марупе до перекрёстка с улицей Вентспилс — протяжённостью около 600 метров — расположены три пешеходных перехода, но только на одном из них установлен светофор. Передача Degpunktā обратилась в Департамент внешней среды и мобильности Рижской думы с вопросом, планируются ли изменения, касающиеся этого участка дороги.

«Департамент внешней среды и мобильности сообщает, что в этом году планируется объявить закупку на реконструкцию пешеходных переходов с установкой объектов со светофорами, а также разработку проектной документации и авторский надзор. Закупка включает и улицу Лиелирбес, дом 7 (обе проезжие части). Проектирование начнётся после подписания договора, за чем последует реализация проекта», — сообщили в Рижской думе.

  • Е
    Ехидный
    8-го июля

    88-летний водитель ??? в теком возрасте деменция едет быстрее автомобиля !!!! каким образом он медсправку получил ??? доктор выдавший медсправку , сто пудов , его ровесник !!!

  • З
    Злой
    Ехидный
    8-го июля

    Полный бред, сейчас многие 80-летние имеют здоровье лучше чем у тебя, хотя бы попробуй посоветоваться в велосплрте с моим отцом, которому 81, ставка-50000евро, координаты жду здесь.

  • З
    Злой
    Ехидный
    8-го июля

    Посоревноваться с моим отцом, ему 81, дистанция будет не менее 200 км.

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Невидимые убийства в Израиле: как родственники доводят до смерти
Между всеми этими случаями есть нечто общее: это сложный криминологический и социальный феномен. Иконка видео
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
71-летняя Люба Успенская требует покарать растлителя дочки Тани
Мамина ляля всегда под крылышком любви. Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности 476
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей 1 934
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма 1013
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии 375

Видео