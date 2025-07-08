В выходные серьёзные травмы получил мужчина и пятилетняя девочка, которые в рижском районе Шампетерис пересекали нерегулируемый пешеходный переход и были сбиты автомобилем. Авария произошла в месте, которое уже много лет доставляет проблемы местным жителям. Здесь ежедневно можно наблюдать как невнимательных пешеходов, так и лихачей за рулём, сообщает передача Degpunktā ( ТВ3 ).

Опубликованная порталом bb.lv запись видеорегистратора с момента столкновения вызывает шок. Мужчина с девочкой начали пересекать нерегулируемый переход на улице Лиелирбес, где сейчас ведутся дорожные работы. Был уложен новый асфальт, но «зебра» ещё не нанесена. Однако дорожные знаки и осветительная опора, характерные для пешеходного перехода, по-прежнему на месте.

На видео видно, что водитель “Renault” во второй полосе заметил пешеходов и начал тормозить, но 88-летний водитель “Toyota” затормозил лишь в самый последний момент — буквально за секунду до аварии, когда уже было слишком поздно, уточняет Degpunktā. Мужчина и ребёнок получили сильный удар, а мальчику, шедшему сразу за пострадавшими, удалось чудом избежать столкновения. В тот момент в округе находилось много людей, услышавших ужасный звук удара и детский плач.

«Когда ребёнок начал плакать, мы подумали — слава Богу! Хоть что-то! Сначала нагнулись, посмотрели, жив ли», — рассказывает женщина, живущая рядом с переходом.

«Ребёнок сильно кричал. Постоянно плакал. Даже когда уже сажали в машину, она кричала и кричала. Это, конечно, зрелище не для слабонервных», — добавляет другая свидетельница.

По сообщению медиков, 31-летний мужчина и пятилетняя девочка доставлены в больницу в удовлетворительном состоянии — без серьёзных осложнений, но с различными травмами. Все местные жители в один голос утверждают, что этот пешеходный переход очень опасен, и на нём за последние годы пострадало множество пешеходов.

«Здесь всегда какие-то проблемы. Я сама всё время боюсь переходить дорогу. Всегда стою и жду, пока не будет ни одной машины, и только тогда иду. Потому что отсюда, с моста, машины постоянно летят. Если в первой полосе кто-то остановится, то во второй обязательно кто-то промчится. Очень осторожно надо. Очень», — говорит местная жительница.

Она продолжает: «Думаю, большинство не замечают, что это переход. Едут себе и едут. Думают, что один переход уже проехали, и больше нет. А тут очень много людей идёт к транспорту. По-моему, это невнимательность. Ну и сами люди — я смотрю, что они не глядят, едет ли машина. Есть переход — значит, иду. А то, что могут не затормозить — не смотрят. Муж мой однажды дёрнул ребёнка за рюкзак и оттащил назад. Он говорит: "Ты смотришь вообще? Фура едет. Она не успеет остановиться". Многие люди сами виноваты».

Другой местный житель добавляет: «Невнимательность. Просто невнимательность. Я сам водитель — иногда останавливаюсь, а мимо проезжают. Что думают люди — не знаю. Может, потому что рядом ещё один переход, они проезжают один и не замечают второй. Такое часто бывает, надо смотреть на знаки».

На участке от Калнциемского моста в направлении Марупе до перекрёстка с улицей Вентспилс — протяжённостью около 600 метров — расположены три пешеходных перехода, но только на одном из них установлен светофор. Передача Degpunktā обратилась в Департамент внешней среды и мобильности Рижской думы с вопросом, планируются ли изменения, касающиеся этого участка дороги.

«Департамент внешней среды и мобильности сообщает, что в этом году планируется объявить закупку на реконструкцию пешеходных переходов с установкой объектов со светофорами, а также разработку проектной документации и авторский надзор. Закупка включает и улицу Лиелирбес, дом 7 (обе проезжие части). Проектирование начнётся после подписания договора, за чем последует реализация проекта», — сообщили в Рижской думе.