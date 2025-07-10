В Литве произошла перестрелка, найдено тело подозреваемого

В четверг в Алитусском районе Литвы произошла перестрелка, недалеко от места происшествия обнаружено тело подозреваемого.

Как сообщили в Главном комиссариате полиции Алитусского округа, около 10 часов утра поступило сообщение о том, что автомобиль Porsche незаконно пересек литовско-польскую государственную границу в районе Лаздияй.

По предварительным данным, за рулем автомобиля находился гражданин Латвии Виктор Конопелкин, 1964 года рождения, подозреваемый в совершении тяжких преступлений и, возможно, вооруженный.

В ходе преследования в Алитусском районе, недалеко от деревни Потероняй произошла перестрелка.

Как сообщила BNS представитель Главного комиссариата полиции Алитусского округа Кристина Янулявичене, в перестрелке загорелась полицейская машина.

По ее словам, в результате стрельбы никто из сотрудников полиции не пострадал.

Первоначально полиция заявила, что подозреваемый, возможно, скрылся с места преступления и спрятался, однако после обеда должностные лица объявили, что тело подозреваемого было найдено недалеко от места преступления.