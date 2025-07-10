В Великобритании за хакерские атаки на розничные сети задержан латвийский подросток

В четверг британская полиция задержала 20-летнюю женщину и трех подростков, подозреваемых в кибератаках на розничные сети Marks & Spencer, Co-op и Harrods.

Среди задержанных есть также 19-летний гражданин Латвии.

Национальное управление по борьбе с преступностью (NCA) в течение нескольких месяцев расследовало эти кибератаки, в ходе которых хакеры взломали IT-системы компаний, а затем потребовали выкуп.

Все четверо задержаны по подозрению в шантаже, отмывании денег и нарушении закона о злонамеренном использовании компьютеров, а также в деятельности в составе преступной группировки.