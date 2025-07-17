Испанские поставки для наркоманов ЛР: в Риге судят Спиридонова, которого охраняли три телохранителя

В Экономическом суде в Латвии идет суд над девятью обвиняемыми, включая одного из самых известных латвийских лидеров организованной преступности Юрия Спиридонова.

Как сообщала прокуратура, фабула дела такова: гражданин Латвии в Испании руководил международной организованной преступной группой с целью незаконного выращивания растений, содержащих наркотики, и их распространения в странах Балтии и Скандинавии.

Группа из четырех человек как минимум с начала 2020 года до осени 2024–го занималась производством марихуаны на закрытых плантациях в Испании и переправляла наркотики в Латвию и Норвегию для дальнейшей реализации. Полученные деньги отмывались.

Кроме того, руководителю группы вменили приобретение и хранение (в своем доме в Латвии), огнестрельного оружия и боеприпасов к нему без соответствующего разрешения.

Всего по уголовному делу предъявлены обвинения девяти лицам, четверым из которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвинение: для легализации денег привлекли семьи

По версии следствия, глава преступной группы пытался легализовать не менее 70 тысяч евро, привлекая членов своей семьи. Его мать, отец и жена должны были регулярно переводить наличные на свои банковские счета в Латвии.

"Таким образом они легализовывали крупный объем средств, полученных преступным путем", — считает обвинение.

Тем временем другой член группы, женщина, перевела на свои счета не менее 19 695 евро преступно полученных средств, а близкий ей человек перевел не менее 10 050 евро.

Эти двое также попытались легализовать не менее 31 788 евро, приобретя недвижимость в Риге и регулярно осуществляя банковские переводы в счет погашения кредита за нее. На эти деньги, недвижимость и отдельное имущество фигурантов дела наложен арест.

Ездил с тремя телохранителями

Госполиция ранее сообщала, что 10 сентября прошлого года задержан лидер организован преступности в Латвии и члены его группировки.

В сотрудничестве с полицией Испании были проведены обыски в Лоретт–де–Мар и Валенсии. На основании европейских ордеров, выданных Латвией, были задержаны три человека.

В рамках уголовного процесса были приняты решения об аресте 10 объектов недвижимости общей стоимостью около 500 тысяч евро, движимого имущества стоимостью 33 тысячи евро и наличных средств в размере около 100 тысяч евро.

Правоохранители также отметили: лидер группировки вел роскошный образ жизни, не имея при этом официальных доходов, передвигался на специально оборудованном автомобиле с тремя вооруженными телохранителями.

В ходе обысков было изъято более 110 тысяч евро наличными, две единицы огнестрельного оружия, 95 патронов, четыре ручные гранаты airsoft, два бронежилета, 13 килограммов марихуаны, поддельные документы, четыре автомобиля, криптовалютные кошельки.

Испанские СМИ ранее сообщали: один из задержанных фигурантов дела, получивший прозвище Шайба из–за своего хоккейного прошлого, отвечал за координацию производства наркотиков и создание сети контактов с местными поставщиками. Также был задержан член группировки по прозвищу Вирус, который отвечал за склады, транспортные средства и GPS–мониторинг поставок наркотиков.

Промежуточный финиш

Следующее заседание суда назначено на 4 сентября.