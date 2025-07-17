Baltijas balss logotype

Испанские поставки для наркоманов ЛР: в Риге судят Спиридонова, которого охраняли три телохранителя 5 5070

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.07.2025
BB.LV
Испанские поставки для наркоманов ЛР: в Риге судят Спиридонова, которого охраняли три телохранителя

В Экономическом суде в Латвии идет суд над девятью обвиняемыми, включая одного из самых известных латвийских лидеров организованной преступности Юрия Спиридонова.

Как сообщала прокуратура, фабула дела такова: гражданин Латвии в Испании руководил международной организованной преступной группой с целью незаконного выращивания растений, содержащих наркотики, и их распространения в странах Балтии и Скандинавии.

Группа из четырех человек как минимум с начала 2020 года до осени 2024–го занималась производством марихуаны на закрытых плантациях в Испании и переправляла наркотики в Латвию и Норвегию для дальнейшей реализации. Полученные деньги отмывались.

Кроме того, руководителю группы вменили приобретение и хранение (в своем доме в Латвии), огнестрельного оружия и боеприпасов к нему без соответствующего разрешения.

Всего по уголовному делу предъявлены обвинения девяти лицам, четверым из которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвинение: для легализации денег привлекли семьи

По версии следствия, глава преступной группы пытался легализовать не менее 70 тысяч евро, привлекая членов своей семьи. Его мать, отец и жена должны были регулярно переводить наличные на свои банковские счета в Латвии.

"Таким образом они легализовывали крупный объем средств, полученных преступным путем", — считает обвинение.

Тем временем другой член группы, женщина, перевела на свои счета не менее 19 695 евро преступно полученных средств, а близкий ей человек перевел не менее 10 050 евро.

Эти двое также попытались легализовать не менее 31 788 евро, приобретя недвижимость в Риге и регулярно осуществляя банковские переводы в счет погашения кредита за нее. На эти деньги, недвижимость и отдельное имущество фигурантов дела наложен арест.

Ездил с тремя телохранителями

Госполиция ранее сообщала, что 10 сентября прошлого года задержан лидер организован преступности в Латвии и члены его группировки.

В сотрудничестве с полицией Испании были проведены обыски в Лоретт–де–Мар и Валенсии. На основании европейских ордеров, выданных Латвией, были задержаны три человека.

В рамках уголовного процесса были приняты решения об аресте 10 объектов недвижимости общей стоимостью около 500 тысяч евро, движимого имущества стоимостью 33 тысячи евро и наличных средств в размере около 100 тысяч евро.

Правоохранители также отметили: лидер группировки вел роскошный образ жизни, не имея при этом официальных доходов, передвигался на специально оборудованном автомобиле с тремя вооруженными телохранителями.

В ходе обысков было изъято более 110 тысяч евро наличными, две единицы огнестрельного оружия, 95 патронов, четыре ручные гранаты airsoft, два бронежилета, 13 килограммов марихуаны, поддельные документы, четыре автомобиля, криптовалютные кошельки.

Испанские СМИ ранее сообщали: один из задержанных фигурантов дела, получивший прозвище Шайба из–за своего хоккейного прошлого, отвечал за координацию производства наркотиков и создание сети контактов с местными поставщиками. Также был задержан член группировки по прозвищу Вирус, который отвечал за склады, транспортные средства и GPS–мониторинг поставок наркотиков.

Промежуточный финиш

Следующее заседание суда назначено на 4 сентября.

Читайте нас также:
#суд #наркотики
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
5
2
1
2
0
2

Оставить комментарий

(5)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го июля

    Какие то несчастные десятки тысяч и сразу суд и дело? А тут на месте, прямо на глазах миллионы "ухают" как в прорву и ничего себе - всё тихо и спокойно!

    15
    2
  • VS
    Vad Sorry
    18-го июля

    550 к недвижимости это вообще жесть

    4
    1
  • VS
    Vad Sorry
    18-го июля

    Так он и занимался сельским хозяйством, там где нет налогов, помидоры растут:) интересно что он в Латвии ни выращивал, если честно трава уже в многих странах легально, сам я её ни люблю, пробовал, ни моё, закон есть закон, сядет, если только за траву, честно скажу живу в Англии тут много курят, как сигареты

    3
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    17-го июля

    т.е. у мега преступной группировки нашли недвижки на 550к а невероятно ценный лидер ЭйрБалтик Гаусс доил бюджет на 840к ежегодно... не один год. И ещё в его убыточную компанию влили СОТНИ МИЛЛИОНОВ евро. Так может не там искали преступников? Тем более в ряде штатов США и ряде стран ЕС марихуана разрешена. ( Лично я не одобряю, но перекос на лицо)

    14
    1
  • ФФ
    Фдуч Фдучев
    17-го июля

    Какие чудовищные цифры… не то, что мелочи вроде титульных кормушек, таких как рейл и Эйр балтики, а так же рвы, дроны и прочие конфискации и воровство, под прикрытием несчастной одураченной соседки.

    44
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Невидимые убийства в Израиле: как родственники доводят до смерти
Между всеми этими случаями есть нечто общее: это сложный криминологический и социальный феномен. Иконка видео
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
71-летняя Люба Успенская требует покарать растлителя дочки Тани
Мамина ляля всегда под крылышком любви. Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности 491
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей 1 954
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма 1029
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии 379

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 4
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 10
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 14
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 31
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 39
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 45
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 4
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 10
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 14

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео