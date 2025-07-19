«Пожарных нет» Жуткое видео: машина ГПСС приехала, а тушить пожар некому

Свыше 170 тысяч просмотров в соцсети "тикток" набрало видео как хозяин дома в Айзпуте тушит свой дом самостоятельно - используя шланг подъехавшей спасательной машины ГПСС (VUGD). В этот момент у автомобиля суетится один пожарный. "Нехватка сотрудников в пожарно-спасательной службе в Айзпуте", - подписан ролик.

Вот что пишут в комментариях к ролику:

"В Латвии не хватает ни врачей, учителей, пожарных и т.д., зато десятки и сотни миллионов евро власти осваивают и отправляют в Украину, это наша история успеха", - считает Эдуардс.

"Вот куда нужно вложить 30 000 евро, а не в то, чтобы какая-то "обезьяна" с брызжущей из бутылки американской кока-колой прыгала по Памятнику Свободы. Здесь катастрофа, но правительство делает вид что катастрофы нет" - написал Joseph.

"Увеличьте еще возраст выхода на пенсию и уменьшите зарплату, тогда у вас появится возможность не ждать машину, а бежать в автобазу за ней самому! Все кричат, что нужно повышать пенсию, а платить нечем! Вот и результат. Мне очень жаль людей, которые там живут", - выразил мысль Айгарс.

"Считая, что во всём виноваты пожарные, а не МВД, мне становится жаль тех идиотов, которые обвиняют людей, готовых работать в этой структуре. P.S. Советую умным людям идти в Государственную противопожарную службу, а не «умно» валять дурака", - уверен Латванис.

"Если они сократят пенсии, то некому будет работать в пожарной охране и полиции... Вот тогда начнется настоящий бардак", - полагает Андис.

"Автор, вопрос к вам! Вы говорите: «Вот так работают пожарные!». Как, по-вашему, пожарные оценивают количество работающих? Виноваты ли они в том, что людей нет? Несут ли они за это ответственность?", - спрашивает Анна-Мария.