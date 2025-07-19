Baltijas balss logotype

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.07.2025
BB.LV
«Пожарных нет» Жуткое видео: машина ГПСС приехала, а тушить пожар некому
ФОТО: TikTok

Хозяину горящего дома в Латвии пришлось брать шланг и тушить пожар самому из-за нехватки работников ГПСС (VUGD).

Свыше 170 тысяч просмотров в соцсети "тикток" набрало видео как хозяин дома в Айзпуте тушит свой дом самостоятельно - используя шланг подъехавшей спасательной машины ГПСС (VUGD). В этот момент у автомобиля суетится один пожарный. "Нехватка сотрудников в пожарно-спасательной службе в Айзпуте", - подписан ролик.

@rc24_lv

Aizputes ugunsdzēsēju brigāde par maz cilvēku , saimniekam pašam jāņem šlutene un jādzēš sava māja 😡

♬ Powerful dark futuristic science fiction film music(1536393) - Azure Glitch

Вот что пишут в комментариях к ролику:

"В Латвии не хватает ни врачей, учителей, пожарных и т.д., зато десятки и сотни миллионов евро власти осваивают и отправляют в Украину, это наша история успеха", - считает Эдуардс.

"Вот куда нужно вложить 30 000 евро, а не в то, чтобы какая-то "обезьяна" с брызжущей из бутылки американской кока-колой прыгала по Памятнику Свободы. Здесь катастрофа, но правительство делает вид что катастрофы нет" - написал Joseph.

"Увеличьте еще возраст выхода на пенсию и уменьшите зарплату, тогда у вас появится возможность не ждать машину, а бежать в автобазу за ней самому! Все кричат, что нужно повышать пенсию, а платить нечем! Вот и результат. Мне очень жаль людей, которые там живут", - выразил мысль Айгарс.

"Считая, что во всём виноваты пожарные, а не МВД, мне становится жаль тех идиотов, которые обвиняют людей, готовых работать в этой структуре. P.S. Советую умным людям идти в Государственную противопожарную службу, а не «умно» валять дурака", - уверен Латванис.

"Если они сократят пенсии, то некому будет работать в пожарной охране и полиции... Вот тогда начнется настоящий бардак", - полагает Андис.

"Автор, вопрос к вам! Вы говорите: «Вот так работают пожарные!». Как, по-вашему, пожарные оценивают количество работающих? Виноваты ли они в том, что людей нет? Несут ли они за это ответственность?", - спрашивает Анна-Мария.

(6)
  • З
    Злой
    20-го июля

    Когда начнут в латвии увольнять за поездку в Россию, ни машин не будет, ни сотрудников.

    24
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го июля

    В Латвии не хватает ни врачей, учителей, пожарных == Зато с избытком хуторских спи@диалистов рассевшихся по кабинетам в Старой Риге и не только в ней!

    55
    1
  • З
    Злой
    Mr.FGJCNJK
    20-го июля

    Судя по тому что латвия собралась увольнять всех кто съездил в Россию или Белоруссию, работников у нас везде с избытком..

    17
    2
  • lo gos
    lo gos
    19-го июля

    ну, зато вини руна тыкаи латввиски, ваи-ваи ко дарит

    130
    4
  • ЯО
    Яшка Одесский
    19-го июля

    У Латвии девиз: Всё своё просрать, народ обобрать! А деньги хохлам!

    137
    4
  • К
    Кайзер
    Яшка Одесский
    19-го июля

    Неправильно ! А деньги - слатышиздить !

    53
    1
Видео