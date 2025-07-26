Восемь пьяниц и один наркоман задержаны за рулем за сутки

В Латвии за сутки задержаны восемь пьяных водителей и один употреблявший наркотики.

За минувшие сутки на дорогах Латвии были остановлены восемь водителей транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения и один - под воздействием наркотических веществ, свидетельствует обобщенная Государственной полицией информация.

В семи случаях в связи с управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии начаты уголовные процессы, а в одном - административный процесс.

За сутки в сфере дорожного движения в целом по стране было оформлено 506 протоколов об административных правонарушениях, из них 204 - в связи с превышением скорости, а еще три - по факту агрессивного стиля управления транспортным средством, свидетельствуют обобщенные полицией данные.