Житель Даугавпилса нацарапал на четырех авто «Z». Теперь ему грозит приличный срок 4 1213

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.07.2025
Житель Даугавпилса нацарапал на четырех авто «Z». Теперь ему грозит приличный срок

28 июля сотрудники Даугавпилсского участка управления Государственной полиции Латгальского региона получили информацию о том, что в Даугавпилсе на кузовах четырёх автомобилей выцарапаны буквы "Z", символизирующие прославление военной агрессии. В связи с этим происшествием был начат уголовный процесс, и в ходе расследования правоохранителям оперативно удалось установить возможного подозреваемого и задержать его.

28 июля 2025 года сотрудники Даугавпилсского участка Государственной полиции Латгальского региона получили информацию о повреждении четырёх автомобилей — “Mercedes-Benz”, “Volvo XC90”, “Volvo S80” и “Fiat Stilo” — на улицах Смилшу и Энергетикю. Владельцы транспортных средств сообщили полиции, что их автомобили были повреждены путём выцарапывания на кузове букв “Z”, символизирующих прославление военной агрессии. Общий материальный ущерб владельцам составил 3800 евро.

Оперативно отреагировав на происшествие, сотрудники Следственного отдела Даугавпилсского участка установили и в тот же день задержали за совершение этого преступления мужчину 1992 года рождения. Следует отметить, что он ранее уже попадал в поле зрения полиции.

В связи с данным происшествием начат уголовный процесс по первой части статьи 74.1 Уголовного закона — за публичное прославление геноцида, преступления против человечности, преступления против мира или военного преступления, либо за публичное прославление, отрицание, оправдание или грубое унижение совершённого геноцида, преступления против человечности, преступления против мира или военного преступления, в том числе совершённых СССР или нацистской Германией против Латвийской Республики и её жителей. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, либо кратковременного лишения свободы, либо надзора пробации, либо общественных работ, либо денежного штрафа.

Уголовный процесс также начат по первой части статьи 185 Уголовного закона — за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, либо кратковременного лишения свободы, либо надзора пробации, либо общественных работ, либо денежного штрафа.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

  • AK
    Anton Kvaskov
    31-го июля

    Часов Яр.....Россияне взяли город.

    10
    2
  • пк
    полосатый конь
    Anton Kvaskov
    31-го июля

    Дотационный...

    0
    0
  • Е
    Ехидный
    31-го июля

    статью приклепали на все сто !!! какое отношение Z имеет к геноциду,нацизму,тоталитаризму и т.п.? он случайно подземный ход из Риги в Москву не копал ???

    26
    2
  • Д
    Дед
    31-го июля

    Это же Зорро, он защищает всех животных, о каком прославлении агрессии говорят эти глупые люди.

    45
    3
