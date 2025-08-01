15 лет назад, в июле 2010 года, Россия обменяла разоблаченных в США шпионов на отбывающих наказание за шпионаж четырех граждан России: Игоря Сутягина, Александра Запорожского, Геннадия Василенко и Сергея Скрипаля, которого позднее пытались отравить в Солсбери. Это был крупнейший провал российской разведки. Обмен состоялся в нейтральной Вене, а в Москве со шпионами встретился Путин, вместе они спели песню «С чего начинается Родина». Российская пропаганда называла неудачников выдающимися разведчиками и винила в их провале перебежчика Александра Потеева, но в реальности причина была в том, что шпионы вели себя крайне безалаберно: кто-то отправился за свидетельством о рождении сына в российское консульство в Нью-Йорке, а Анна Чапман позвонила отцу в Москву пожаловаться на ФБР по обычному мобильнику, предварительно сдав остальных шпионов. The Insider проследил судьбы провалившихся нелегалов (найти их было несложно — они вместе учредили ДНТ «Орешек», чтобы построить поселок в Подмосковье).

«Нефтяники»

Дачное некоммерческое товарищество (ДНТ) «Орешек» было зарегистрировано 23 марта 2011 года в Москве в квартире на улице Островитянова, соучредителями стали 15 человек. «Была идея построиться в одном месте и вместе отмечать праздники. Вышли на директора СВР Михаила Фрадкова, и он сказал, чтобы сами подбирали участок для ДНТ в Подмосковье. А остальное он всё устроит. Насколько я знаю, собирались взять землю в Подольске, и Лучок (лидер Подольской ОПГ Сергей Лалакин, про него The Insider подробнее писал в статье «Не отжали, а подарили: как лидеру Подольской ОПГ достался бизнес изгнанных из России иностранцев») обещал помочь. Но трое были против Подольска. Потом был вариант в Дмитровском районе, но некоторым было неудобно туда добираться», — рассказал источник The Insider, знакомый с ситуацией.

Владельцем квартиры, в которой зарегистрировали ДНТ, является Михаил Куцик — его и выбрали председателем правления. Нелегал Куцик шпионил в США под именем Michael Zottoli и сменил множество профессий.

Его основными задачами были прием кодированных радиосообщений из генерального консульства России в Сиэтле и создание тайников, где хранились деньги и фальшивые документы на случай провала. Другим соучредителем «Орешка» стала супруга Куцика Наталья Куцик-Переверзева, которая в Штатах обзавелась поддельными документами гражданки Канады на имя Patricia Mills. Когда за ними пришли агенты ФБР, они не стали отпираться и сразу признались, что работают на российскую внешнюю разведку.

Кстати, «спалились» Куцики задолго до предательства Потеева. После рождения старшего сына Алекса они, помимо американских документов, получили свидетельство о рождении в генконсульстве России в Сиэтле. Во время негласного обыска в их доме ФБР обнаружило этот документ, и он только усилил подозрения в шпионской деятельности.

После рождения сына шпионы получили свидетельство о его рождении в генконсульстве России в Сиэтле «Еще бы буденовки надели и ходили с балалайкой», — иронизировал в разговоре с The Insider экс-сотрудник СВР. Сейчас старший сын Александр окончил Московскую международную школу, а младший Валентин играет в футбол за московский клуб Juventus black 2008, но особыми успехами не блещет.

Провалившихся нелегалов трудоустроил к себе в «Транснефть» сослуживец Путина по дрезденской резидентуре КГБ Николай Токарев: Куцика назначили директором департамента организации и проведения торгов, а его жену — PR-директором. Как видно из данных налоговой службы, месячная зарплата экс-полковника СВР Куцика в «Транснефти» составляет почти 2,5 миллионов рублей (25 000 евро), а жены — 2,8 миллионов (28 000 евро).

Супруги приобрели акции «Газпрома» и каждый год получают дивиденды. Кроме того, их приглашали читать лекции в Академию Комитета национальной безопасности Казахстана и Академию службы государственной безопасности Узбекистана. Неизвестно, рассказывали ли они слушателям, как напортачили со свидетельством о рождении старшего сына.

Беглый «атомщик»

Другим членом правления ДНТ «Орешек» указан Павел Капустин, шпионивший в США по документам Кристофера Метсоса. Настоящий Метсос скончался в пятилетнем возрасте и похоронен в пригороде Торонто. Капустин — единственный из всей группы нелегалов, кого не смогли арестовать американцы, ФБР объявило его в розыск. «Возможно, Метсос бежал в Россию. Он много путешествовал по миру. Он может носить усы и очки. Метсос обучен боевым искусствам и имеет черный пояс. Есть шрам на груди и следы от ожогов», — сообщается в розыскном деле ФБР.

В биографии Капустина много белых пятен. Например, еще до спецкомандировки в Штаты его проверяли по факту бесследного исчезновения в Москве нижегородца Попова, который по всем признакам был убит. Особенно оперативников интересовал вопрос, каким образом у Капустина оказались сим-карты пропавшего без вести Попова, но дело зашло в тупик.

В США Капустин закладывал тайники для четы Куциков, а те передавали наличку другим сотрудникам резидентуры. Когда начались аресты нелегалов, кто-то предупредил Капустина-Метсоса, и он пустился в бега. По запросу Интерпола его задержали на Кипре, когда он собирался вылететь в Будапешт. На допросе задержанный сразу признался, что является полковником СВР. Его выпустили под залог в $30 тысяч, и он тут же скрылся.

Капустина переправили на Северный Кипр, потом в Сирию, а оттуда он вылетел в Россию. Изъятый ноутбук шпиона кипрские власти отказались передать ФБР, однако он оказался непригодным для изучения, поскольку все файлы на нем самоуничтожились. Ходили слухи, что с побегом Капустину будто бы помог один из членов Прогрессивной партии трудового народа Кипра (бывшая компартия Кипра), завербованный еще КГБ.

Первое время Капустина прятали в Москве на конспиративной квартире СВР в Строгино (на сленге спецслужб такие квартиры называют «кукушками»), и он использовал несколько документов прикрытия. Даже сейчас ему приходится соблюдать все меры предосторожности: за последние 12 лет он только один раз слетал в Петербург и обратно, в разговорах представляется Павлом Камешкиным, постоянно меняет сим-карты, смартфоны и редко пользуется интернетом.

Правда, чтобы не потерять физическую форму, посещает спортзал и пулевой тир ЦСКА в Нахабино. По поручению Путина беглеца трудоустроил Сергей Кириенко, ранее возглавлявший «Росатом»: Капустин работает советником гендиректора в АО «ТВЭЛ», производящем ядерное топливо. The Insider отправил вопросы Капустину по электронной почте, но он не ответил.

Госпропагандист-киприот и писательница

Помимо Куциков и беглеца Капустина, в правление ДНТ «Орешек» входят Андрей Безруков и его жена Елена Вавилова. Находясь на нелегальном положении в США, Безруков жил по документам на имя Donald Howard Heathfield, а Вавилова звалась Tracey Lee Ann Foley. Оба работали по линии политической разведки КГБ-СВР и за 20 лет шпионской деятельности успели обзавестись многочисленными связями в США и Канаде.

Безруков получил прекрасное образование: он учился в Лондонской школе экономики, имеет степень магистра Гарвардской школы Кеннеди, а также окончил бакалавриат экономического факультета Йоркского университета в Торонто. А жена Трейси открыла собственное туристическое агентство, специализировавшееся на турах во Францию, а затем стала работать в сфере недвижимости. Как рассказал источник The Insider на Старой площади, во время совместного с Путиным исполнения «С чего начинается Родина» супруги даже прослезились.

По указанию Путина глава «Роснефти» Игорь Сечин назначил Безрукова своим советником, а владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин устроил Вавилову в свой секретариат. По данным налоговиков, глава семейства зарабатывает в месяц 2,1 миллионов рублей (более 20 тысяч евро), а Вавилова почти 200 тысяч (2000 евро).

Вместе с ветераном спецназа ГРУ Андреем Бронниковым она опубликовала роман «Женщина, которая умеет хранить тайны», и ряд других книг. Нелегалка часто выступает на ТВ, но в политику старается не вмешиваться. Чего не скажешь о ее муже: Безруков — член Совета по внешней и оборонной политике и частый гость на пропагандистских телешоу. Почти во всех бедах России он обвиняет США, а Украину называет «собакой на цепи», подчеркивая, что «говорить нужно с хозяином».

Правда, Безруков старается особенно не наезжать на страны ЕС и НАТО. Разгадка проста: как обнаружил The Insider, слезливый экс-полковник СВР обзавелся паспортом Кипра и посещает Европу.

Помимо постоянных перелетов на Кипр, он наведывался в Италию и Великобританию. Бывший нелегал с тревогой следит за переговорами о вступлении Кипра в НАТО: тогда ему как человеку, имеющему второе гражданство страны альянса, видимо, придется покинуть Совет по внешней и оборонной политике, Ассоциацию экспорта технологического суверенитета и, возможно, МГИМО, где он преподает на кафедре прикладного анализа международных проблем.

А вот сыновья нелегалов оказались куда более практичными и отказались от фамилии матери: старший из братьев — Тим — взял новую фамилию — Флеминг, как у писателя Яна Флеминга, придумавшего Джеймса Бонда, а младший Алекс теперь — Форн. Братья путешествуют по всему миру и в 2017 году даже слетали в США, откуда в 2010 году их депортировали вместе с родителями. Ко всему прочему, они добились возвращения им канадского гражданства и, по некоторым сведениям, уже покинули Россию.

На почту Безрукова The Insider отправил вопросы по поводу второго гражданства, но он не ответил.

«Фельдъегерь» и журналистка

Еще одним «призраком» из правления ДНТ «Орешек» оказался полковник КГБ-СВР Михаил Васенков, проживавший до обмена в США под именем умершего в 1942 году трехлетнего Хуана Жозе Лазаро Фуэтеса. Свою шпионскую карьеру Васенков начал в 1975 году, когда под видом испанского бизнесмена его отправили в Перу. В 1983 году он женился на перуанской журналистке Вирджинии Пелаез, которая придерживалась левых взглядов. Во время одной из съемок репортажа Пелаез похитила повстанческая группировка Революционное движение Тупак Амару и заставила зачитать их обращение к правительству Перу. После этого инцидента семья переехала в США.

В Нью-Йорке Васенков работал фотографом и возглавлял нелегальную резидентуру Первого главного управления КГБ, куда входили журналисты, бизнесмены и члены молодежных организаций левого толка.

В 1990 году закрытым указом Верховного совета СССР Васенков удостоился звания Героя Советского Союза. Директор СВР Сергей Нарышкин назвал Васенкова выдающимся разведчиком: «При выполнении заданий Службы Васенков неизменно демонстрировал присущие ему выдержку, решительность, смелость, сочетавшиеся с осмотрительностью и осторожностью».