На Terra Festival нашли наркотики - начато 8 уголовных дел

Полицейские проверки на Международном фестивале музыки и искусства Terra Festival в Цесисском крае вызвали жалобу: "Прибыли с собаками, вели себя неподобающе, нарушили несколько законов". Однако в Госполиции с этим несогласны.

Полиция: начато 8 уголовных дел

Произошедшее в Госполиции видят таким образом: 8 июля в Скуенской волости Цесисского края проходил фестиваль, где стражи порядка следили за безопасностью, а также проводили профилактические мероприятия.

В итоге, как сообщило Видземское региональное управлении полиции, за употребление запрещенных веществ на фестивале Terra Festival Государственная полиция начала восемь уголовных процессов — в связи с обнаружением наркотических веществ, а также 26 административных производств. В ходе мероприятия были изъяты различные наркотические вещества. Их точное количество и происхождение будут установлены в результате экспертизы. В ходе проверок были выявлены нарушения, связанные с употреблением, хранением и возможным распространением наркотиков. Уголовные процессы были начаты по статье Уголовного закона, предусматривающей ответственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических или психотропных веществ без цели сбыта, а административные — за употребление наркотиков.

"Они незаконно проверяли автомобили и палатки!"

Одна из организаторов фестиваля, Майрита Росицка, в социальной сети Instagram выступила с публичной критикой действий полиции во время мероприятия. Она утверждает, что сотрудники правоохранительных органов незаконно проверяли автомобили и палатки.

Росицка рассказывает, что уже второй год подряд сталкивается с неприятной ситуацией, связанной с полицией. По ее словам, на территорию фестиваля прибыли полицейские с собаками для поиска наркотиков. Она подчеркивает, что сотрудники полиции вели себя неподобающе и нарушили несколько законов. В частности, в первый день без ее разрешения был произведен обыск ее автомобиля, а также других машин и трейлеров на территории.

На второй день, по словам организатора, приехали более десяти полицейских экипажей, спецслужбы и сотрудники миграционной службы, которые у посетителей на танцполе требовали предъявить паспорта и визы.

На третий день ситуация повторилась: снова прибыли более десяти полицейских машин — на этот раз без собак. По словам Росицки, сотрудники полиции в гражданском обыскивали палатки участников, что, по ее утверждению, является нарушением латвийского законодательства, так как "полицейским в гражданском запрещено проводить такие действия без формы". Она добавляет, что ночью сотрудники полиции осматривали трейлеры, пока люди спали, однако никого не задержали.

На четвертый день, как утверждает Росицка, одного из участников, ушедшего за кусты в туалет, ударил полицейский.

Организатор также говорит, что некоторые полицейские во время опросов вели себя "расистски". Она подчеркивает, что категорически против употребления и хранения наркотиков, но не понимает, почему с людьми, у которых ничего не нашли, обращались как с преступниками.

Полиция: "Были в форме, никакого расизма"

В Видземском региональном управлении полиции отвечают на это так: сотрудники полиции на мероприятии работали в форменной одежде, с табельным оружием и спецсредствами. При необходимости использовались световозвращающие жилеты или куртки. Вопреки информации, распространенной в соцсетях, ни один сотрудник не был в маске, а общение с посетителями было вежливым и конструктивным.

Госполиция категорически отвергает обвинения в агрессивном, расистском или каком–либо ином непрофессиональном поведении. Все действия сотрудников были законны и соответствовали нормам процессуального законодательства и правам человека. Утверждения о расизме беспочвенны, проверки проводились в отношении граждан разных стран без учета национальной принадлежности. Такие действия полиции нельзя расценивать как избирательные или предвзятые.

Также полиция считает безосновательным утверждение, что все посетители мероприятия воспринимались как нарушители. Полиция соблюдает презумпцию невиновности, и проверки проводились исключительно на основании фактических обстоятельств и подозрений в возможных правонарушениях.

Что стоит учитывать: Госполиция специально готовится к подобным мероприятиям — разрабатывает планы обеспечения общественного порядка и безопасности, проводит оценку рисков. Участие полиции в массовых мероприятиях — стандартная практика, а не исключение. Задача на подобных масштабных мероприятиях — не создавать неудобства, а заботиться о безопасности посетителей и общественном порядке. Полиция также поблагодарила тех, кто с пониманием отнесся к происходящему.

"Стоит подчеркнуть, что сами организаторы мероприятия публично заявляли о нулевой терпимости к наркотикам, что полностью соответствует не только подходу полиции, но и законам Латвии".