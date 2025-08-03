Baltijas balss logotype

Чиновник Минобороны Украины украл миллиард гривен, ему грозит 12 лет 4 774

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.08.2025
BB.LV
Ведутся следственные действия в кабинете подозреваемого.

Суды на Украине стали возвращаться ко временам Януковича.

Украинскими силовиками задержан бывший глава одного из департаментов Минобороны на растрате более 1 миллиарда гривен (около 21 миллиона евро), выделенных на приобретение продуктов питания для ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Как установило расследование, находясь в должности весной 2022 года, он заключил договор с частной компанией по закупке оптовых партий пищевых продуктов и их поставки для ВСУ. При этом стоимость самой продукции была искусственно завышена на 41%, а цена на организацию ее поставки выросла на 221%", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, чиновник не осуществил надлежащую проверку обоснованности указанных сумм и не согласовал заключение контракта с профильными подразделениями оборонного ведомства. Это привело к бюджетным убыткам в особо крупных размерах.

Судебно-экономическая экспертиза подтвердила факты растраты оборонных средств.

Сейчас экс-чиновнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Между тем, Высший совет правосудия Украины объявил состав Конкурсной комиссии для отбора Высшей квалификационной комиссии судей Украины, но там нет международных экспертов.

Об этом в Фейсбуке заявил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"А что дальше? А дальше надо также спасать судебную реформу. Потому что, напомню, ее в тот же день, что и уничтожение НАБУ/САП, начали возвращать во времена Януковича крепкие хозяйственники из Высшего совета правосудия... ВСП объявил о создании "нового" состава Конкурсной комиссии для отбора Высшей квалификационной комиссии судей Украины - центрального судейского органа, ответственного за отбор и оценку ВСЕХ судей в Украине", - отметил он.

По словам Жернакова, новый состав - это лишь номинально.

#коррупция
5
0
0
0
1
0

(4)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    4-го августа

    С таким баблом, он выйдет на много раньше, если вообще сядет.. У нас в Латвии миллионами воруют, но чтото про какие-то там разбирательства и слуха нету.. А украдёшь мешок картошки или пачку масла, по полной укатают. Родственники своих не сажают 🤭, а у любой власти как известно, всегда дяди, тёти, крестные и тд.. Рука руку моет, левым с улицы туда вход воспрещён, это везде так практически, ну или как минимум в постсоветском пространстве!

    1
    0
  • SK
    Soglasen Klassnij
    3-го августа

    А местные латыши лохи им ещё донатят свои последние крохи

    25
    3
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Soglasen Klassnij
    4-го августа

    Вы видели на чем эти бедняги тут ездят, х6 и тд.. Беженцы б.... ь, вот таких беженцев, за яйца и в окоп.. Я понимаю тех, кто действительно нуждается в помощи, но многие из них тупо прихлебатели и халявщики.. Не обобщаю , но говна людей, среди (беженцев) хватает. Там на воровали и под шумок по миру продолжать, там пособие получили, там в нашуру пожили, а у самих 3 хаты в Киеве и 4 машины.. Таких чертей гнать нужно нафиг.

    2
    0
  • Е
    Ехидный
    3-го августа

    в зеленый ощак не занес, значит будет сидеть !!!

    20
    3
Видео