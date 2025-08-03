Украинскими силовиками задержан бывший глава одного из департаментов Минобороны на растрате более 1 миллиарда гривен (около 21 миллиона евро), выделенных на приобретение продуктов питания для ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Как установило расследование, находясь в должности весной 2022 года, он заключил договор с частной компанией по закупке оптовых партий пищевых продуктов и их поставки для ВСУ. При этом стоимость самой продукции была искусственно завышена на 41%, а цена на организацию ее поставки выросла на 221%", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, чиновник не осуществил надлежащую проверку обоснованности указанных сумм и не согласовал заключение контракта с профильными подразделениями оборонного ведомства. Это привело к бюджетным убыткам в особо крупных размерах.

Судебно-экономическая экспертиза подтвердила факты растраты оборонных средств.

Сейчас экс-чиновнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Между тем, Высший совет правосудия Украины объявил состав Конкурсной комиссии для отбора Высшей квалификационной комиссии судей Украины, но там нет международных экспертов.

Об этом в Фейсбуке заявил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"А что дальше? А дальше надо также спасать судебную реформу. Потому что, напомню, ее в тот же день, что и уничтожение НАБУ/САП, начали возвращать во времена Януковича крепкие хозяйственники из Высшего совета правосудия... ВСП объявил о создании "нового" состава Конкурсной комиссии для отбора Высшей квалификационной комиссии судей Украины - центрального судейского органа, ответственного за отбор и оценку ВСЕХ судей в Украине", - отметил он.

По словам Жернакова, новый состав - это лишь номинально.