Предпринимателям предъявлены обвинения: поставляли пуговицы на форму армии агрессора 2 1415

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.08.2025
LETA
Предпринимателям предъявлены обвинения: поставляли пуговицы на форму армии агрессора

Прокуратура предъявила обвинение членам правления латвийской компании ООО "Arta-F" в поставке швейной фурнитуры и различного сырья для производства формы для российской армии на сумму более 6 миллионов евро.

Прокуратура предъявила обвинение членам правления латвийской компании ООО "Arta-F" в поставке швейной фурнитуры и различного сырья для производства формы для российской армии на сумму более 6 миллионов евро.

Не называя лиц, Служба государственной безопасности (СГБ) ранее сообщила, что предложила обвинить председателя и члена правления компании в косвенной передаче имущества стороне, участвующей в вооруженном конфликте, происходящем за пределами Латвии, действия которой направлены против территориальной целостности другого государства, и отмывании денег в крупных размерах.

По данным "Firmas.lv", председателем правления "Arta-F" до июля 2024 года, когда была открыта процедура неплатежеспособности компании, был Владислав Андреев, а Виталий Андреев был членом правления. Они также являются владельцами компании.

В ходе расследования СГБ установила, что зарегистрированная в Латвии компания поставляла свою продукцию - застежки для одежды, крепеж и другие элементы - зарегистрированным в России компаниям "БТК Групп" и "Округ", которые использовали эту продукцию для производства обмундирования для армии государства-агрессора.

В общей сложности после вторжения России в Украину этим российским компаниям было поставлено более 1 000 тонн продукции "Arta-F" на сумму более 6 миллионов евро.

Кроме того, в ходе расследования СГБ выяснилось, что зарегистрированная в Латвии компания с 2023 года намеренно использовала другие компании, в том числе подставные фирмы, в качестве посредников для сокрытия этого незаконного сотрудничества.

"Arta-F"была зарегистрирована в 1991 году.

В 2022 году оборот "Арта-Ф" составил 8,062 млн евро, а прибыль - 983 930 евро. Финансовые данные за последующие годы не были обнародованы, и компания вступила в процедуру банкротства.

#санкции против россии
Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    3-го августа

    Параноики

    7
    2
  • VS
    Vad Sorry
    3-го августа

    Когда они поставляли пуговицы, они лишали денег России которые бы пошли на оружие, думайте об этом это была. Подстава:))

    4
    1

Видео