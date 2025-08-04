Baltijas balss logotype

СГБ заинтересовалась участием общества из Екабпилса в фестивале в Беларуси 7 2204

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.08.2025
ФОТО: пресс-фото

Служба государственной безопасности (СГБ) обратила внимание на участие белорусского общества «Spatkanne» из Екабпилса в фестивале, прошедшем в Беларуси, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на данные ведомства.

В настоящее время в СГБ не дают более подробных комментариев, однако напоминают, что проводят профилактические беседы как с представителями белорусских диаспорных организаций, так и с лицами, которые посещали Беларусь, предупреждая их о рисках, связанных с пребыванием на её территории.

Как сообщала на прошлой неделе Латвийская телевидение (LTV), несмотря на предостережения Министерства иностранных дел, жители Латвии продолжают посещать страну-агрессора Беларусь. Белорусское общество «Spatkanne» из Екабпилса недавно приняло участие в «Фестивале вишни», где было представлено как гости из Латвии. Руководитель общества убеждена, что культуру можно отделить от политики.

На размещённом в социальных сетях видео видно, как представители общества исполняют песню на латгальском языке.

В разговоре с LTV руководитель организации неоднократно пыталась подчеркнуть, что цель поездки была исключительно культурной — представить латвийскую культуру и латгальские песни, без политического подтекста.

Ранее общество также получало финансирование от самоуправления Екабпилсского края на отдельные проекты. В Екабпилсской краевой думе LTV подтвердили, что финансирование предоставлялось на тех же основаниях, что и другим обществам национальных меньшинств. В этом году сумма составила около 4000 евро.

Оставить комментарий

(7)
  • З
    Злой
    5-го августа

    Хорошо что Bolt убрал украинский флаг из своего приложения, а то я перестал пользоваться их услугами, теперь снова начал.

    2
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    4-го августа

    всех в подвал Гестапо и расстрелять

    12
    2
  • З
    Злой
    СМЕРШ СМЕРШ
    4-го августа

    Скоро так и будет, вспомнив историю, разных стрелков, одного из начальников Соловецкого лагеря и т.д.

    4
    3
  • A
    Aleks
    4-го августа

    У Службы безо́пасности отобрали их главную функцию-обсечпечивать безопасность государства,а основной безопасностью страны является борьба с коррупцией,поэтому чтобы коррупционеры чувствовали себя спокойно и достойно,был создан КНАБ как ,,Крыша,, Но что то ж надо делать-поэтому изобретают велосипед,хотя,думаю,там много достойных патриотов работает,но политики не дают возможности. Как не дали политики в лице Либермана Андропова и Гарбера Горбачева честным кгьшникам сохранить СССР,а помогли таким как Путин и его комитетское окружение,ставшее миллиардерами,👽

    5
    4
  • Е
    Ехидный
    4-го августа

    чекисты уже скоро опухнут от придумывания врагов и шпиенов !!! надо их чем-то занять - отправить на сельхоз работы или уборку улиц !!!пользы будет в разы больше !!!

    85
    3
  • З
    Злой
    Ехидный
    4-го августа

    Параноя одним словом

    52
    3
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    4-го августа

    О, мля...Гэбухе нет покоя от безделья. Да, обязательно, это сепары молящиеся на бульборейх.. Спят и видят, как пару своих халуп присоеденить к империи чык-чырыка. 🙄 Шиза просто. Прям гэбилы с алгоритмами поиска шпиёнов, интервентов и врагов народа из "Архипелаг ГУЛАГ". Впрочем, латышское болшевечьё и закладывало эти дивные алгоритмы на начале раскрута мясорубки. Яблоко от яблони, как грицца.

    29
    4
Читать все комментарии

