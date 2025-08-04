Служба государственной безопасности (СГБ) обратила внимание на участие белорусского общества «Spatkanne» из Екабпилса в фестивале, прошедшем в Беларуси, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на данные ведомства.

В настоящее время в СГБ не дают более подробных комментариев, однако напоминают, что проводят профилактические беседы как с представителями белорусских диаспорных организаций, так и с лицами, которые посещали Беларусь, предупреждая их о рисках, связанных с пребыванием на её территории.

Как сообщала на прошлой неделе Латвийская телевидение (LTV), несмотря на предостережения Министерства иностранных дел, жители Латвии продолжают посещать страну-агрессора Беларусь. Белорусское общество «Spatkanne» из Екабпилса недавно приняло участие в «Фестивале вишни», где было представлено как гости из Латвии. Руководитель общества убеждена, что культуру можно отделить от политики.

На размещённом в социальных сетях видео видно, как представители общества исполняют песню на латгальском языке.

В разговоре с LTV руководитель организации неоднократно пыталась подчеркнуть, что цель поездки была исключительно культурной — представить латвийскую культуру и латгальские песни, без политического подтекста.

Ранее общество также получало финансирование от самоуправления Екабпилсского края на отдельные проекты. В Екабпилсской краевой думе LTV подтвердили, что финансирование предоставлялось на тех же основаниях, что и другим обществам национальных меньшинств. В этом году сумма составила около 4000 евро.