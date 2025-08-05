Baltijas balss logotype

Директора по энергетике РЖД арестовали по делу о присвоении 16 000 000 EUR 1 640

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.08.2025
BB.LV
Железнодорожный чиновник Санько гордо носил форму.

Железнодорожный чиновник Санько гордо носил форму.

Компания, из которой, как полагает следствие, фигуранты выводили деньги, владеет семью ТЭЦ и двумя энергетическими комплексами в Забайкалье и Бурятии.

Тверской райсуд Москвы вынес решение об аресте на два месяца Валентина Санько, директора РЖД по энергетическому комплексу и главу филиала «Трансэнерго». Он обвиняется мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции. По этому же уголовному делу взят под стражу и второй фигурант — экс-подчиненный Санько, бывший финансовый директор АО «Вологдаэнерго» Алексей Селяков.

Дело ведут сотрудники ФСБ и МВД, пишет «ВЧК-ОГПУ», называя Санько теневым бенефициаром являвшегося «дочкой» РЖД ПАО «ТГК-14» (одного из крупнейших поставщиков электро- и теплоэнергии в Забайкалье и Бурятии), совет директоров которого он возглавлял в 2019–2022 годах. По версии силовиков, фигурант при содействии экс-руководителей РЖД Константина Люльчева и Виктора Мясника организовал схему вывода из «ТГК-14» более одного миллиарда рублей под видом дивидендов. Еще 225 млн рублей были присвоены с помощью фиктивных консультационных контрактов, утверждает канал.

Мясника как совладельца «ТГК-14» и Люльчева, действующего главу совета директоров, арестовали в мае 2025 года. По информации следствия, с 2022 года они путем передачи ложных данных в заявках на тарифы для населения завышали плату за услуги, получая «экономически необоснованную прибыль». По данным «ВЧК-ОГПУ», на украденные деньги троица вела «роскошный образ жизни и приобрела многочисленные объекты зарубежной недвижимости».

Компания, из которой, как полагает следствие, фигуранты выводили деньги, владеет семью ТЭЦ и двумя энергетическими комплексами в Забайкалье и Бурятии. По данным системы «Контур.Фокус», по итогам 2024 года «ТГК-14» отчиталось о прибыли в 1,6 миллиардов руб. (16 миллионов евро) Похожую схему Санько организовал в начале нулевых в ОАО «Вологдаэнерго», где занимал должность гендиректора.

Кроме того, Санько и Селяков ранее фигурировали в другом расследовании — о растрате 64 000 000 рублей на издание брошюр для энергетического сектора.

Читайте нас также:
#коррупция
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    5-го августа

    В маленькой Латвии украли 2 млрд., через Реал балтик, и виновных нет, вот это мастерство.

    15
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Невидимые убийства в Израиле: как родственники доводят до смерти
Между всеми этими случаями есть нечто общее: это сложный криминологический и социальный феномен. Иконка видео
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
71-летняя Люба Успенская требует покарать растлителя дочки Тани
Мамина ляля всегда под крылышком любви. Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности 493
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей 1 958
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма 1032
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии 379

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 10
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 17
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 24
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 34
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 42
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 50
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 10
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 17
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 24

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео