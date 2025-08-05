Компания, из которой, как полагает следствие, фигуранты выводили деньги, владеет семью ТЭЦ и двумя энергетическими комплексами в Забайкалье и Бурятии.

Тверской райсуд Москвы вынес решение об аресте на два месяца Валентина Санько, директора РЖД по энергетическому комплексу и главу филиала «Трансэнерго». Он обвиняется мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции. По этому же уголовному делу взят под стражу и второй фигурант — экс-подчиненный Санько, бывший финансовый директор АО «Вологдаэнерго» Алексей Селяков.

Дело ведут сотрудники ФСБ и МВД, пишет «ВЧК-ОГПУ», называя Санько теневым бенефициаром являвшегося «дочкой» РЖД ПАО «ТГК-14» (одного из крупнейших поставщиков электро- и теплоэнергии в Забайкалье и Бурятии), совет директоров которого он возглавлял в 2019–2022 годах. По версии силовиков, фигурант при содействии экс-руководителей РЖД Константина Люльчева и Виктора Мясника организовал схему вывода из «ТГК-14» более одного миллиарда рублей под видом дивидендов. Еще 225 млн рублей были присвоены с помощью фиктивных консультационных контрактов, утверждает канал.

Мясника как совладельца «ТГК-14» и Люльчева, действующего главу совета директоров, арестовали в мае 2025 года. По информации следствия, с 2022 года они путем передачи ложных данных в заявках на тарифы для населения завышали плату за услуги, получая «экономически необоснованную прибыль». По данным «ВЧК-ОГПУ», на украденные деньги троица вела «роскошный образ жизни и приобрела многочисленные объекты зарубежной недвижимости».

Компания, из которой, как полагает следствие, фигуранты выводили деньги, владеет семью ТЭЦ и двумя энергетическими комплексами в Забайкалье и Бурятии. По данным системы «Контур.Фокус», по итогам 2024 года «ТГК-14» отчиталось о прибыли в 1,6 миллиардов руб. (16 миллионов евро) Похожую схему Санько организовал в начале нулевых в ОАО «Вологдаэнерго», где занимал должность гендиректора.

Кроме того, Санько и Селяков ранее фигурировали в другом расследовании — о растрате 64 000 000 рублей на издание брошюр для энергетического сектора.