Вступил в силу приговор Земгальского районного суда, который приговорил мужчину к пяти месяцам лишения свободы и штрафу в размере 11 100 евро за прославление преступлений российских вооруженных сил против военнопленных, а также хранение взрывчатых веществ, сообщили в суде.

Служба государственной безопасности (СГБ) возбудила уголовное дело в отношении мужчины 14 января 2025 года после получения информации о том, что он отправил нескольким лицам видеоролик, на котором запечатлено убийство украинского военнопленного. Пересланное видео сопровождалось комментарием, оправдывающим и восхваляющим запечатленное на нем преступление.

В отношении этого человека было возбуждено уголовное дело за публичное оправдание и восхваление геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира или военных преступлений.

5 февраля в ходе обыска на объекте, связанном с подозреваемым, сотрудники СГБ обнаружили взрывчатку и инкриминировали ему хранение взрывчатых веществ без разрешения.