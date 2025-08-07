За прославление преступлений против военнопленных и хранение взрывчатки - пять месяцев тюрьмы 2 635

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.08.2025
LETA
Изображение к статье: За прославление преступлений против военнопленных и хранение взрывчатки - пять месяцев тюрьмы

Вступил в силу приговор Земгальского районного суда, который приговорил мужчину к пяти месяцам лишения свободы и штрафу в размере 11 100 евро за прославление преступлений российских вооруженных сил против военнопленных, а также хранение взрывчатых веществ, сообщили в суде.

Служба государственной безопасности (СГБ) возбудила уголовное дело в отношении мужчины 14 января 2025 года после получения информации о том, что он отправил нескольким лицам видеоролик, на котором запечатлено убийство украинского военнопленного. Пересланное видео сопровождалось комментарием, оправдывающим и восхваляющим запечатленное на нем преступление.

В отношении этого человека было возбуждено уголовное дело за публичное оправдание и восхваление геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира или военных преступлений.

5 февраля в ходе обыска на объекте, связанном с подозреваемым, сотрудники СГБ обнаружили взрывчатку и инкриминировали ему хранение взрывчатых веществ без разрешения.

#приговор #сгб
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
