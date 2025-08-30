Baltijas balss logotype
Die Zeit: следствие установило связь спецслужб Украины с диверсией на «Северных потоках» 1 690

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.08.2025
BB.LV
Яхта "Андромеда" стала вещественным доказательством.

Яхта "Андромеда" стала вещественным доказательством.

Мощность взрыва превысила эквивалент ядерных бомб Хиросимы и Нагасаки.

Четверо водолазов, специалист по взрывчатке и дайвер-рекордсменка, которая "довела дело до конца", — немецкая газета Die Zeit опубликовала подробности расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» осенью 2022 года.

Как пишет издание, немецкие следователи нашли много улик на яхте Andromeda, которую использовали для доставки взрывчатки и водолазов до места подрыва. Криминалисты собрали на судне ДНК, отпечатки пальцев и обнаружили следы взрывчатки (ранее сообщалось, что это вещество HMX, которое в основном используют военные). Но выйти на след подозреваемых помог белый «Ситроен».

За две с половиной недели до взрывов, 8 сентября, камера видеонаблюдения засекла машину недалеко от порта на острове Рюген — по версии следствия, там была пришвартована Andromeda. Машина принадлежала курьерской фирме, водитель же на опросе сообщил, что часто возил граждан Украины из Киева в Германию.

Следователи реконструировали маршруты и установили личности пассажиров. Как считают немецкие правоохранители, всего в группе было четверо водолазов, специалист по взрывчатке, шкипер и человек, которого можно назвать координатором. Среди причастных к взрывам «Северного потока»: Владимир С., 53-летний украинский военный Всеволод К. (в декабре 2024-го он погиб в бою на востоке Украины), Сергей Кузнецов — координатор, недавно задержанный в Италии, 40-летняя профессиональная дайверша Валерия Т.

По данным Die Zeit, последняя оказалась чуть ли не ключевой фигурой. Как пишет издание, Валерии принадлежит рекорд Украины по глубоководным погружениям. Она настояла на проведении операции до конца, когда другие члены группы сомневались из-за плохой погоды.

По мнению правоохранителей, на которых ссылаются в Die Zeit, члены группы действовали при поддержке официальных структур Украины — в пользу этой версии говорит то, что подозреваемые пользовались подлинными украинскими документами с поддельными именами. Также о связи группы с разведкой Украины гворит и личность координатора операции – Сергея Кузнецова. По данным немецких СМИ, прежде Кузнецов служил в Службе безопасности Украины и был отставным капитаном.

Программа ООН по окружающей среде на основе многочисленных симуляций, проведённых учёными, и наблюдений Немецкого центра авиации и космонавтики пришла к выводу, что масштабы выброса метана в результате взрывов составили от 75 до 23 килотонн. Это крупнейший зафиксированный выброс метана, составляющий до 32 % годовых выбросов Дании, но несущественный в масштабе планеты — столько же производит мировая нефтегазовая промышленность в день, подсчитало Международное энергетическое агентство. Замеры, проведённые при участии исследователей из Гётеборгского университета в начале 2023 года, показали концентрацию метана в воде в пределах нормы. Не было выявлено долгосрочных последствий повышения концентрации метана для экосистемы.

Большую угрозу для морских обитателей в районе острова Борнхольм — балтийской трески, находящейся под угрозой вымирания балтийской морской свиньи и тюленей — представляли непосредственно взрывы. Животные в радиусе до 4 км могли погибнуть от взрывной волны, в радиусе до 50 км — получить временные или постоянные нарушения слуха. Взрывы подняли со дна до 250 метрических тонн загрязнённых материалов, в том числе компоненты химического оружия, захороненные в этом районе после Второй мировой войны, и токсичный для репродуктивной системы рыб трибутилин.

#северный поток
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • IB
    Inar Bertrand
    1-го сентября

    Согласен....приплыли на моторках в ластах опустились на 70 м.заложили лимонки дернули за кольца и быстренько всплыли

    0
    0

Видео