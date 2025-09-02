Baltijas balss logotype
Учитель начал с ребенка знакомой: раскрыты подробности небывалого в латвийской истории преступления 0 1329

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Учитель начал с ребенка знакомой: раскрыты подробности небывалого в латвийской истории преступления

Сейчас 36-летний мужчина обвиняется в совершении 160 преступлений, связанных с использованием детей. Это является крупнейшим раскрытым Государственной полицией преступлением такого рода. Возраст пострадавших - от пяти до двенадцати лет.

"Он был заботливым отцом"

У подозреваемого было две жизни. В одной он был женатым мужчиной, на первый взгляд заботливым многодетным отцом и уважаемым компьютерным специалистом в своей области. В другой - закоренелым преступником, имевшим долгую историю сексуальных преступлений против детей, рассказывает ЛТВ.

Его карьера была связана с работой в сфере образования и компьютерных технологий. Он работал учителем и администратором компьютерных сетей в различных школах. Мужчина тесно общался с детьми на работе, но полиция не установила личности его жертв в школах.

Частные уроки

В январе этого года мужчину задержали. По мнению следователей, он на протяжении восьми лет совершал сексуальные преступления против детей. Серия преступления началась в 2016 года, когда некая знакомая оставила этому учителю для присмотра своего ребенка, и он его сексуально использовал.

После этого часть своих жертв - малолетних девочек, задержанный мужчина находил у себя в районе. По словам полиции, он общался с девочками на улице лично, создавай с течением времени с ними дружественные отношения, после чего использовал их для создания порнографического контента. Он тайно снимал обнаженные интимные места девочек.

Часть жертв он нашел в интернете. На онлайн-платформах мужчина тайно записывать видео разговоров, во время которых он уговаривал детей оголяться. Для этих целей дома у задержанного даже был особый кабинет. Близким он врал, что работает удаленно и проводит частные уроки.

В этом расследовании полицию удивил и такой момент. "В данном случае ни один из детей или их родителей не обращался в полицию по поводу того, что они стали жертвами. Родители узнали от сотрудников полиции, что их ребенок пострадал. И, конечно, для любого родителя - было шоком узнать, что такое могло случиться с их ребенком. Они изо всех сил стараются о нем заботиться, но этот обидчик все равно оказался достаточно хитрым, чтобы воспользоваться детьми", – пояснил начальник 1-го отдела управления по борьбе с киберпреступностью Янис Маркунс.

120 жертв за границей

Число сексуальных преступлений против детей в интернете растет. По некоторым данным, каждый пятый ребенок рискует стать жертвой сексуальной эксплуатации в интернете. По данным Интерпола, количество сообщений о материалах, связанных с сексуальной эксплуатацией детей в интернете с 2010 по 2020 год, увеличилось в пять раз.

Эта тенденция значительно усилилась с 2020 года. По оценкам международной правозащитной организации ECPAT, каждый пятый ребенок рискует стать жертвой сексуальной эксплуатации в интернете.

И в этом случае часть детей, которых задержанный мужчина использовала, проживает за границей. В целом, 57 пострадавших детей были из Латвии, по отношению к четырем преступления были совершены лично, а остальные - более 120 детей - из-за рубежа.

#преступление
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
Оставить комментарий

