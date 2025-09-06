Baltijas balss logotype
«Мы военные, а не террористы» - пленные украинцы получили до 28 лет тюрьмы

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Несломленные воины.

Несломленные воины.

Подсудимые ждут обмена на россиян.

Четверых военнослужащих Украины, сражавшихся на территорию Брянской области России в 2023 году, осудили на сроки от 26 до 28 лет.

Приговор вынес Второй западный окружной военный суд. Подсудимые — сотрудники Службы безопасности Главного управления разведки и Сил специальных операций Украины: Андрей Антоненко, Андрей Кулиш, Денис Ткаченко и Алексей Мазуренко.

По версии следствия, в августе 2023-го года они проникли на территорию Навлинского района Брянской области, чтобы устроить серию терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. Как сообщали в ФСБ, всего в группе было семь человек — двое были убиты во время боя недалеко от поселка Навля.

Во время заседания подсудимые заявили, что они действующие военнослужащие ВСУ, а не террористы. Они не наносили ущерб мирным объектам и людям, их задачей было уничтожение военной инфраструктуры. Они также поблагодарили российских медиков за спасение жизни — в ходе задержания некоторые из подсудимых получили ранения.

#суд
Оставить комментарий

(5)
  • БТ
    Бесс Толковый
    6-го сентября

    Надо отпустить ребят домой, но с условием, если они заплатят за колбасу, которую похитили и съели в "пятерочке".

    9
    16
  • A
    Aleks
    6-го сентября

    Запад причастен к Майдану и войне на Украине.В В Путин. Ярош,глава ,,Правого сектора,,гражданин Израиля,проживает там же. Глава,, Азова,,Билецкий,гражданин Израиля,проживает там же Колосовский,спонсор всех нацбатальонов Украины,гражданин Израиля. Не знал ,что Запад находится на Ближнем Востоке!!!😀

    42
    10
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Aleks
    6-го сентября

    ..."собАка". Собака!

    2
    3
  • A
    Aleks
    6-го сентября

    Ниодного бывшего бойца ЦАХАЛа ,воюющего на Украине ,не было осуждено в России и даже бойцов ,,Азова,,созданного израильтянами,как мы помним,обменяли на кума Путина Медведчук а,который украл вместе с Рабиновичем все деньги,которые полагалось тратить на укрепление влияния России на Украине.И прекрасно чувствует себя в России-ведь задачу он выполнил на все 100%👽

    8
    8
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Aleks
    6-го сентября

    ..."собАка". СОБАКА!

    2
    3
Читать все комментарии

