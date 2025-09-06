Четверых военнослужащих Украины, сражавшихся на территорию Брянской области России в 2023 году, осудили на сроки от 26 до 28 лет.

Приговор вынес Второй западный окружной военный суд. Подсудимые — сотрудники Службы безопасности Главного управления разведки и Сил специальных операций Украины: Андрей Антоненко, Андрей Кулиш, Денис Ткаченко и Алексей Мазуренко.

По версии следствия, в августе 2023-го года они проникли на территорию Навлинского района Брянской области, чтобы устроить серию терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. Как сообщали в ФСБ, всего в группе было семь человек — двое были убиты во время боя недалеко от поселка Навля.

Во время заседания подсудимые заявили, что они действующие военнослужащие ВСУ, а не террористы. Они не наносили ущерб мирным объектам и людям, их задачей было уничтожение военной инфраструктуры. Они также поблагодарили российских медиков за спасение жизни — в ходе задержания некоторые из подсудимых получили ранения.