В российском даркнете автомат с Украины можно купить за 700 евро 3 711

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.09.2025
BB.LV
На черном рынке циркулирует много стволов из разных стран.

На черном рынке циркулирует много стволов из разных стран.

На скамье подсудимых оказываются как мобилизованные, так и профессиональные военные со стажем.

12 автоматов Калашникова и пять иностранных винтовок, шесть пулемётов, снайперская винтовка Драгунова, подствольный гранатомёт, два пистолета Glock, а также магазины и более трёх тысяч патронов — такой арсенал сотрудники дорожной полиции в Воронежской области нашли в багажнике 41-летнего жителя Чечни, военнослужащего полка «Ахмат-Россия» Бекхана Масаева. «Ленд Крузер», в котором мужчина перевозил оружие и боеприпасы, правоохранители остановили на трассе. Военнослужащий сказал сотрудникам, что «всё оружие трофейное» — из зоны боёв в Украине. Масаева задержали на месте. На него завели дело о незаконном обороте оружия с использованием служебного положения.

Масаев — далеко не единственный, кто пытался вывезти из Украины в Россию так называемое трофейное оружие. Такие задержания происходят регулярно. В июле в Дагестане поймали бойца «Ахмата» Адама Хажбакпарова, у него в автомобиле нашли две ручные гранаты, осколочный боеприпас для гранатомёта и около 50 патронов. В том же месяце в Бахчисарае у находящегося в розыске за самовольное оставление части Алексея Мерзлякова изъяли электродетонатор и 600 патронов.

После начала войны в Украине число уголовных дел против российских военнослужащих, возбуждённых по статьям о нелегальном обороте оружия, выросло как минимум втрое. Об этом свидетельствуют данные гарнизонных судов по всей стране. Около четверти всех дел после начала войны рассматривали в приграничных Курском и Крымском гарнизонных судах. До 2022 года дела о нелегальном обороте оружия против военных рассматривали чаще в Москве и Подмосковье, на Северном Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Приговоры опубликованы лишь в трети дел. Но даже эти данные показывают, что с 2022 года на скамье подсудимых оказываются как мобилизованные, так и профессиональные военные со стажем, чаще всего — за попытки незаконно провезти оружие и боеприпасы в Россию.

Продать списанное или найденное оружие российские военнослужащие пытались по цене от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч, следует из приговоров. По какому принципу формировалась цена, в документах не уточняется. Российские автоматы продавали по 70 тысяч рублей (700 евро), а зарубежные — за 100 тысяч и выше (1000 евро). Ценоформирование на оружие в даркнете, судя по сообщениям на форумах, зависит от множества факторов, включая наценки поставщиков, продавцов и посредников — гарантов сделки и доставщиков. Учитывая изменение законодательства и сокращение числа продавцов на этом фоне — растёт и стоимость нелегального оружия.

#оружие
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го сентября

    В латвийском даркнете - дешевле. И с доставкой.

    3
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    8-го сентября

    то говно, что на скрине, я бы и за евро не купил. Это грёбаная румынская реплика akm sr. С совершенно угробищным цевьём с ручкой и откидным "проволочным" прикладом. Именно такое говно был у меня в латвийской армии. 🤮 фумля.

    11
    2
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Волченька Просто Волченька!
    12-го сентября

    И было это лет 100 назад.. Так как у меня товарищ служил в конце 90х уже АК74 были, а у меня в начале 2004, уже М16..

    0
    0
