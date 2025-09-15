Юные граждане Украины пойманы в Латвии на отмыве более 100 тысяч евро

Обвинения были предъявлены гражданам Украины, у которых обнаружили и конфисковали 124 250 евро, полученных от телефонных мошенников, сообщили в прокуратуре.

Из этой суммы 72 112 евро будут возвращены пострадавшим, а 52 138 евро будут зачислены в государственный бюджет, поскольку установить личности жертв, у которых были похищены эти средства, не удалось.

В обвинительном заключении указано, что не позднее 31 августа 2023 года была создана организованная группа в составе не менее трёх человек, среди которых были обвиняемые – на момент совершения преступления они были несовершеннолетними.

Как отмечают в прокуратуре, за финансовое вознаграждение обвиняемые встречались с курьерами и получали деньги. После этого деньги доставлялись в квартиру. Там их нужно было пересчитать, рассортировать по номиналу, после чего, в соответствии с полученными инструкциями, наличные необходимо было передать посредникам. Правда, в ходе расследования установить их личности не удалось.

Наказание украинцам такое: надзор пробации на 3 года.