84-летний Антонио Ф. пролежал в собственной спальне полтора десятилетия, пока соседи не вызвали полицию из-за протечек после сильных дождей. Прибывшие пожарные вскрыли дверь квартиры и обнаружили полностью разложившийся скелет в одежде. При этом предварительное расследование показало, что пенсионера не стало от естественных причин.

«Некоторые соседи думали, что его перевезли в дом престарелых, другие предполагали, что родственники забрали его к себе», — отмечает издание. За эти годы накопился долг за коммунальные услуги в размере 11 тысяч евро (около 1,1 миллиона рублей). Он частично погашался его пенсией, которую продолжали начислять. Выяснилось, что умерший не поддерживал контактов с бывшей супругой, детьми и другими родственниками.

Ранее сообщалось, что мужчина из ирландского города Коув несколько лет прожил со скелетом жены из-за страха одиночества. Полицейским он признался, что не хотел мириться с исчезновением жены и расставаться с ней после ее смерти.