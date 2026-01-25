Baltijas balss logotype
Шведские арестанты протестуют против отвратительного питания 0 622

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: И в скандинавском королевстве тюрьма не санаторий.

И в скандинавском королевстве тюрьма не санаторий.

"Размер порций между нами, заключёнными, был самым разным - от 190 граммов на порцию до 461 грамма".

Заключённые отделения тюрьмы строгого режима на окраине Стокгольма бастуют из-за нехватки еды. После беспорядков их заперли в камерах и там они находятся до сих пор.

Во время, когда должен был быть роздан обед, заключённые одного из отделений тюрьмы строгого режима «Халл» объявили продовольственную забастовку. По словам руководства тюрьмы, заключённые стали на пути персонала и не позволили раздать еду. Начались беспорядки. В результате заключённые были заперты в своих камерах.

В течение нескольких дней забастовка продолжилась. По словам начальника учреждения Йохана Молиндера, его подопечные отказываются от обеда и ужина. При этом они не лишены доступа к еде в общем помещении. Предположительно, они пронесли в камеры хлеб и другие продукты. Но послание заключённых ясно - они хотят получать большие порции еды.

О недовольстве продуктовым обеспечением в этой тюрьме известно давно. Осенью прошлого года один из заключённых обратился к парламентскому омбудсмену с жалобой на то, что порции слишком малы, а питательных веществ недостаточно. При этом размер порций у разных заключённых мог сильно различаться.

«Размер порций между нами, заключёнными, был самым разным - от 190 граммов на порцию до 461 грамма. Мы ходим голодными и требуем перемен», - было написано в жалобе.

Ранее родственник одного заключенного в «Халле» в интервью заявил о том, что его близкий сильно похудел в тюрьме, и что он испытывает большую обеспокоенность сложившейся ситуацией. «Я видел, как он похудел, и мне было невероятно грустно», - сказал он.

Йохан Молиндер отвергает версию о том, что заключённые получают слишком мало еды, и ссылается на то, что учреждение следует официальным нормам и рекомендациям.

#тюрьма #Швеция #беспорядки #питание
Оставить комментарий

